PEAK : Un nouveau biome arrive, le rendez-vous est très proche

Landcrab et Landfall ont, récemment, indiqué que PEAK va très prochainement se doter d'un nouveau biome.

Une mise à jour et un nouveau biome pour PEAK

D'autres contenus pour la mise à jour « Roots » de PEAK ?

Disponible depuis le mois de juin 2025 sur PC,, de Landcrab et Landfall, connaît un très beau succès et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Après son lancement, les développeurs deont déployé plusieurs mises à jour, apportant de nouveaux contenus ou corrigeant des problèmes, et n'ont, d'ailleurs, pas prévu de s'arrêter de si tôt :En effet, via une très courte et récente vidéo,. Celui-ci est baptisé « Roots », tout comme la mise à jour dédiée. D'ailleurs, Landcrab et Landfall ont partagéLa vidéo en question montre très peu de choses de ce nouveau biome de, hormis le fait que celui-ci revête un aspect forestier. Cette nouvelle communication présente, en outre, deux personnages sur une plateforme accrochée à un arbre. L'un des deux se fait, par la suite, attraper par une araignée, laissant son coéquipier tout seul.À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'en savons, malheureusement, pas plus concernant la mise à jour « Roots » de. Les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à de nouveaux items, nouveaux obstacles et nouvelles ressources. Nul doute que les développeurs ont également prévu des corrections et améliorations, afin de peaufiner l'expérience. De plus amples informations seront, très probablement, dévoilées avant l'arrivée dudit patch surRappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC.