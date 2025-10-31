PEAK : Un nouveau biome arrive, le rendez-vous est très proche

Landcrab et Landfall ont, récemment, indiqué que PEAK va très prochainement se doter d'un nouveau biome.
Disponible depuis le mois de juin 2025 sur PC, PEAK
, de Landcrab et Landfall, connaît un très beau succès et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Après son lancement, les développeurs de PEAK
ont déployé plusieurs mises à jour, apportant de nouveaux contenus ou corrigeant des problèmes, et n'ont, d'ailleurs, pas prévu de s'arrêter de si tôt : PEAK est sur le point de recevoir un nouveau patch, ajoutant un nouveau biome
.
Une mise à jour et un nouveau biome pour PEAK
En effet, via une très courte et récente vidéo, les développeurs de PEAK ont annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau biome
. Celui-ci est baptisé « Roots », tout comme la mise à jour dédiée. D'ailleurs, Landcrab et Landfall ont partagé la date de sortie de la mise à jour « Roots » de PEAK : le rendez-vous est fixé au 5 novembre 2025
.
La vidéo en question montre très peu de choses de ce nouveau biome de PEAK
, hormis le fait que celui-ci revête un aspect forestier. Cette nouvelle communication présente, en outre, deux personnages sur une plateforme accrochée à un arbre. L'un des deux se fait, par la suite, attraper par une araignée, laissant son coéquipier tout seul.
D'autres contenus pour la mise à jour « Roots » de PEAK ?
À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'en savons, malheureusement, pas plus concernant la mise à jour « Roots » de PEAK
. Les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à de nouveaux items, nouveaux obstacles et nouvelles ressources. Nul doute que les développeurs ont également prévu des corrections et améliorations, afin de peaufiner l'expérience. De plus amples informations seront, très probablement, dévoilées avant l'arrivée dudit patch sur PEAK
.
Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK
est actuellement disponible sur PC.
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