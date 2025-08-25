PEAK Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2025 à 15h04
Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis sa sortie, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, PEAK ? Nous vous apportons la réponse.
PEAK Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le mois de juin 2025, PEAK, qui a été créé par Aggro Crab et Landfall, est un jeu d'escalade coopératif très plébiscité par les joueurs et les joueuses. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, certaines personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions au sujet des possibilités du soft d'Aggro Crab. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si PEAK est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck.

Est-il possible de jouer à PEAK sur le Steam Deck ? 

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Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft mais aussi à une publication sur le compte Twitter/X d'Aggro Crab, nous pouvons répondre à cette question concernant le Steam Deck. En effet, les développeurs ont indiqué, sur ledit réseau social, que PEAK est jouable ainsi que compatible avec le Steam Deck.
Cette information est également visible sur la page Steam du jeu. Dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que PEAK est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour jouer à PEAK. Cette nouvelle devrait notamment faire plaisir aux détenteurs de la fameuse console de Valve, et plus précisément à celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Pour conclure, rappelons que PEAK est actuellement disponible sur PC. Nous ne savons pas encore si des portages sur consoles verront le jour ou non. Il va falloir attendre une communication officielle de la part des développeurs pour en avoir le cœur net.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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