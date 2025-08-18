PEAK : La liste complète des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 août 2025 à 16h31
PEAK propose de nombreux succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
PEAK : La liste complète des succès
Comme un très grand nombre de jeux, PEAK dispose d'une liste de succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % du titre d'Aggro Crab et Landfall doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des succès de PEAK.

Liste des succès de PEAK

peak-visuel-cooperation
Afin d'obtenir le 100 % de PEAK, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les différentes zones mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des succès de PEAK
  • Badge d'écume-plage → Franchissez la PLAGE.
  • Badge d'ésotérisme → Obtenez un objet magique.
  • Badge de pionnier → Franchissez les TROPIQUES.
  • Badge de joyeux campeur → Améliorez votre moral 5 fois à l'aide de feux de camp.
  • Badge de volcanologue → Franchissez la CALDERA.
  • Badge de haute altitude → Escaladez 5 000 m au total.
  • Badge d'alpiniste → Franchissez les ALPES.
  • Badge de premiers secours → Soignez vos amis à hauteur de 100 points de blessure lors d'une même expédition.
  • Badge d'arboriste → Atteignez la cime d'un très grand arbre.
  • Badge du pic → Atteignez la cime.
  • Badge de soins d'urgence → Soignez un ami inanimé avec un objet avant qu'il ne meure.
  • Badge de cuisine → Cuisinez 20 repas à l'aide des feux de camp.
  • Badge de cueillette → Mangez 5 baies différentes au cours d'une même expédition.
  • Badge de participation → L'un de vos amis s'est échappé de l'île sans vous.
  • Badge de nomade → Franchissez le PLATEAU.
  • Badge d'endurance → Escaladez 50 m sans toucher le sol.
  • Badge de survivaliste → Échappez-vous de l'île sans vous évanouir.
  • Badge de sérénade animale → Jouez du clairon pour un capybara.
  • Badge de mentorat → Discutez en tête à tête avec le chef scout.
  • Badge de Bing Bong → Aidez Bing Bong à s'échapper de l'île.
  • Badge d'acharnement → Réanimez 3 scouts au cours d'une même expédition.
  • Badge de toxicologue → Soignez 200 points de poison avec des objets.
  • Badge de pro de la varappe → Plantez 10 pitons.
  • Badge de loup solitaire → Échappez-vous de l'île au cours d'une expédition en solo.
  • Badge d'empressement → Échappez-vous de l'île en moins d'une heure.
  • Badge de casse-cou → Franchissez le canyon du PLATEAU grâce à un Canon à scout.
  • Badge de naturaliste → Échappez-vous de l'île sans manger de nourriture industrielle.
  • Badge de balle rebondissante → Échappez-vous de l'île sans subir de dégâts de chute.
  • Badge de mycologue → Mangez 4 champignons comestibles différents au cours d'une même expédition.
  • Badge d'astronomie → Regardez le soleil brûlant d'un peu trop près.
  • Badge de rat de bibliothèque → Lisez toutes les entrées du journal de Myres, le chef scout.
  • Badge fraîcheur → Franchissez le PLATEAU sans dépasser 10 % de chaleur.
  • Badge de gourmet → Échappez-vous de l'île après avoir cuisiné et mangé une demi-noix de coco, un rayon de miel, une baigrume jaune et un œuf.
  • Badge zéro déchet → Échappez-vous de l'île sans placer quoi que ce soit sur la montagne.
  • Badge de mégaentomologie → Survivez à une attaque de fourmillion.
  • Badge d'ultimate → Attrapez un disque volant à une distance de 100 m.
  • Badge de nouage expert → Utilisez 100 m de corde au cours d'une même expédition.
  • Badge coussin à épingles → Faites-vous piquer par de nombreux cactus.
  • Badge de débrouillardise → Succombez à votre faim.
  • Badge d'aéronautique → Prenez votre envol.
  • Badge 24 carats → Offrez un digne sacrifice à la FOURNAISE.
peak-visuel
Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK est à retrouver sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.

À lire également

PEAK sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch ?

PEAK sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch ?
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Peak confirme son arrivée sur consoles, avec une fonctionnalité phare
PEAK 12 août 2026

Peak confirme son arrivée sur consoles, avec une fonctionnalité phare

Alors que Peak vient de déployer son ultime mise à jour sur PC, marquant la fin de son développement, le studio Landfall Games se tourne vers l'avenir. Les très attendus portages consoles se précisent enfin avec une excellente nouvelle pour la communauté.
PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo
PEAK 07 août 2026

PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo

Le journal de bord du plus célèbre des scouts va bientôt se refermer. Accro Crab a annoncé l'arrivée prochaine de la toute dernière mise à jour majeure de PEAK, et elle arrive très bientôt.
PEAK : Créez des excursions personnalisées avec la nouvelle mise à jour du titre
PEAK 31 mars 2026

PEAK : Créez des excursions personnalisées avec la nouvelle mise à jour du titre

Depuis le 30 mars 2026, la mise à jour « THE PLAY IT YOUR WAY » de PEAK est disponible. Elle amène avec elle des fonctionnalités très pratiques qui devraient combler les randonneurs.

commentaire (0)