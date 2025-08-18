PEAK : La liste complète des succès

PEAK propose de nombreux succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
Comme un très grand nombre de jeux, PEAK dispose d'une liste de succès
. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % du titre d'Aggro Crab et Landfall doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des succès de PEAK
.
Liste des succès de PEAK
Afin d'obtenir le 100 % de PEAK
, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les différentes zones mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des succès de PEAK
:
- Badge d'écume-plage → Franchissez la PLAGE.
- Badge d'ésotérisme → Obtenez un objet magique.
- Badge de pionnier → Franchissez les TROPIQUES.
- Badge de joyeux campeur → Améliorez votre moral 5 fois à l'aide de feux de camp.
- Badge de volcanologue → Franchissez la CALDERA.
- Badge de haute altitude → Escaladez 5 000 m au total.
- Badge d'alpiniste → Franchissez les ALPES.
- Badge de premiers secours → Soignez vos amis à hauteur de 100 points de blessure lors d'une même expédition.
- Badge d'arboriste → Atteignez la cime d'un très grand arbre.
- Badge du pic → Atteignez la cime.
- Badge de soins d'urgence → Soignez un ami inanimé avec un objet avant qu'il ne meure.
- Badge de cuisine → Cuisinez 20 repas à l'aide des feux de camp.
- Badge de cueillette → Mangez 5 baies différentes au cours d'une même expédition.
- Badge de participation → L'un de vos amis s'est échappé de l'île sans vous.
- Badge de nomade → Franchissez le PLATEAU.
- Badge d'endurance → Escaladez 50 m sans toucher le sol.
- Badge de survivaliste → Échappez-vous de l'île sans vous évanouir.
- Badge de sérénade animale → Jouez du clairon pour un capybara.
- Badge de mentorat → Discutez en tête à tête avec le chef scout.
- Badge de Bing Bong → Aidez Bing Bong à s'échapper de l'île.
- Badge d'acharnement → Réanimez 3 scouts au cours d'une même expédition.
- Badge de toxicologue → Soignez 200 points de poison avec des objets.
- Badge de pro de la varappe → Plantez 10 pitons.
- Badge de loup solitaire → Échappez-vous de l'île au cours d'une expédition en solo.
- Badge d'empressement → Échappez-vous de l'île en moins d'une heure.
- Badge de casse-cou → Franchissez le canyon du PLATEAU grâce à un Canon à scout.
- Badge de naturaliste → Échappez-vous de l'île sans manger de nourriture industrielle.
- Badge de balle rebondissante → Échappez-vous de l'île sans subir de dégâts de chute.
- Badge de mycologue → Mangez 4 champignons comestibles différents au cours d'une même expédition.
- Badge d'astronomie → Regardez le soleil brûlant d'un peu trop près.
- Badge de rat de bibliothèque → Lisez toutes les entrées du journal de Myres, le chef scout.
- Badge fraîcheur → Franchissez le PLATEAU sans dépasser 10 % de chaleur.
- Badge de gourmet → Échappez-vous de l'île après avoir cuisiné et mangé une demi-noix de coco, un rayon de miel, une baigrume jaune et un œuf.
- Badge zéro déchet → Échappez-vous de l'île sans placer quoi que ce soit sur la montagne.
- Badge de mégaentomologie → Survivez à une attaque de fourmillion.
- Badge d'ultimate → Attrapez un disque volant à une distance de 100 m.
- Badge de nouage expert → Utilisez 100 m de corde au cours d'une même expédition.
- Badge coussin à épingles → Faites-vous piquer par de nombreux cactus.
- Badge de débrouillardise → Succombez à votre faim.
- Badge d'aéronautique → Prenez votre envol.
- Badge 24 carats → Offrez un digne sacrifice à la FOURNAISE.
Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK
est à retrouver sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.
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