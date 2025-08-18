PEAK : La liste complète des succès

PEAK propose de nombreux succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des succès de PEAK

Badge d'écume-plage → Franchissez la PLAGE.

→ Franchissez la PLAGE. Badge d'ésotérisme → Obtenez un objet magique.

→ Obtenez un objet magique. Badge de pionnier → Franchissez les TROPIQUES.

→ Franchissez les TROPIQUES. Badge de joyeux campeur → Améliorez votre moral 5 fois à l'aide de feux de camp.

→ Améliorez votre moral 5 fois à l'aide de feux de camp. Badge de volcanologue → Franchissez la CALDERA.

→ Franchissez la CALDERA. Badge de haute altitude → Escaladez 5 000 m au total.

→ Escaladez 5 000 m au total. Badge d'alpiniste → Franchissez les ALPES.

→ Franchissez les ALPES. Badge de premiers secours → Soignez vos amis à hauteur de 100 points de blessure lors d'une même expédition.

→ Soignez vos amis à hauteur de 100 points de blessure lors d'une même expédition. Badge d'arboriste → Atteignez la cime d'un très grand arbre.

→ Atteignez la cime d'un très grand arbre. Badge du pic → Atteignez la cime.

→ Atteignez la cime. Badge de soins d'urgence → Soignez un ami inanimé avec un objet avant qu'il ne meure.

→ Soignez un ami inanimé avec un objet avant qu'il ne meure. Badge de cuisine → Cuisinez 20 repas à l'aide des feux de camp.

→ Cuisinez 20 repas à l'aide des feux de camp. Badge de cueillette → Mangez 5 baies différentes au cours d'une même expédition.

→ Mangez 5 baies différentes au cours d'une même expédition. Badge de participation → L'un de vos amis s'est échappé de l'île sans vous.

→ L'un de vos amis s'est échappé de l'île sans vous. Badge de nomade → Franchissez le PLATEAU.

→ Franchissez le PLATEAU. Badge d'endurance → Escaladez 50 m sans toucher le sol.

→ Escaladez 50 m sans toucher le sol. Badge de survivaliste → Échappez-vous de l'île sans vous évanouir.

→ Échappez-vous de l'île sans vous évanouir. Badge de sérénade animale → Jouez du clairon pour un capybara.

→ Jouez du clairon pour un capybara. Badge de mentorat → Discutez en tête à tête avec le chef scout.

→ Discutez en tête à tête avec le chef scout. Badge de Bing Bong → Aidez Bing Bong à s'échapper de l'île.

→ Aidez Bing Bong à s'échapper de l'île. Badge d'acharnement → Réanimez 3 scouts au cours d'une même expédition.

→ Réanimez 3 scouts au cours d'une même expédition. Badge de toxicologue → Soignez 200 points de poison avec des objets.

→ Soignez 200 points de poison avec des objets. Badge de pro de la varappe → Plantez 10 pitons.

→ Plantez 10 pitons. Badge de loup solitaire → Échappez-vous de l'île au cours d'une expédition en solo.

→ Échappez-vous de l'île au cours d'une expédition en solo. Badge d'empressement → Échappez-vous de l'île en moins d'une heure.

→ Échappez-vous de l'île en moins d'une heure. Badge de casse-cou → Franchissez le canyon du PLATEAU grâce à un Canon à scout.

→ Franchissez le canyon du PLATEAU grâce à un Canon à scout. Badge de naturaliste → Échappez-vous de l'île sans manger de nourriture industrielle.

→ Échappez-vous de l'île sans manger de nourriture industrielle. Badge de balle rebondissante → Échappez-vous de l'île sans subir de dégâts de chute.

→ Échappez-vous de l'île sans subir de dégâts de chute. Badge de mycologue → Mangez 4 champignons comestibles différents au cours d'une même expédition.

→ Mangez 4 champignons comestibles différents au cours d'une même expédition. Badge d'astronomie → Regardez le soleil brûlant d'un peu trop près.

→ Regardez le soleil brûlant d'un peu trop près. Badge de rat de bibliothèque → Lisez toutes les entrées du journal de Myres, le chef scout.

→ Lisez toutes les entrées du journal de Myres, le chef scout. Badge fraîcheur → Franchissez le PLATEAU sans dépasser 10 % de chaleur.

→ Franchissez le PLATEAU sans dépasser 10 % de chaleur. Badge de gourmet → Échappez-vous de l'île après avoir cuisiné et mangé une demi-noix de coco, un rayon de miel, une baigrume jaune et un œuf.

→ Échappez-vous de l'île après avoir cuisiné et mangé une demi-noix de coco, un rayon de miel, une baigrume jaune et un œuf. Badge zéro déchet → Échappez-vous de l'île sans placer quoi que ce soit sur la montagne.

→ Échappez-vous de l'île sans placer quoi que ce soit sur la montagne. Badge de mégaentomologie → Survivez à une attaque de fourmillion.

→ Survivez à une attaque de fourmillion. Badge d'ultimate → Attrapez un disque volant à une distance de 100 m.

→ Attrapez un disque volant à une distance de 100 m. Badge de nouage expert → Utilisez 100 m de corde au cours d'une même expédition.

→ Utilisez 100 m de corde au cours d'une même expédition. Badge coussin à épingles → Faites-vous piquer par de nombreux cactus.

→ Faites-vous piquer par de nombreux cactus. Badge de débrouillardise → Succombez à votre faim.

→ Succombez à votre faim. Badge d'aéronautique → Prenez votre envol.

→ Prenez votre envol. Badge 24 carats → Offrez un digne sacrifice à la FOURNAISE.

Comme un très grand nombre de jeux,. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % du titre d'Aggro Crab et Landfall doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'obtenir le 100 % de, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les différentes zones mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.