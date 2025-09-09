PEAK : Cette fonctionnalité très demandée est enfin disponible en jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 septembre 2025 à 16h27
La mise à jour 1.28.a de PEAK vient d'être déployée. Si celle-ci corrige une multitude de petits problèmes, elle amène avec elle une nouveauté majeure qui améliore l'inclusivité du titre.
PEAK : Cette fonctionnalité très demandée est enfin disponible en jeu
Chaque nouvelle mise à jour de PEAK est l'occasion pour les développeurs de rendre l'exploration et la grimpette plus amusantes pour tous. Par le passé, les patchs ont permis d'améliorer les graphismes du titre, de corriger des problèmes de reconnexion ou encore de proposer le jeu dans d'autres langues. Mais les équipes ont aussi à cœur de proposer des modes pensés pour permettre aux joueurs plus sensibles de profiter du titre. 

Un mode photosensible a déjà été ajouté de cette manière, offrant ainsi aux joueurs épileptiques une alternative pour jouer avec leurs amis. Aujourd'hui, de nouveaux joueurs longtemps écartés peuvent découvrir PEAK grâce à un nouveau mode adapté à un problème de vision.

Un mode pensé pour les joueurs daltoniens ajouté dans PEAK

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Depuis le lancement du titre, de nombreux joueurs ont demandé aux équipes de Landcrab de permettre aux joueurs daltoniens de profiter de PEAK. Pour rappel, ce trouble de la vision impacte la perception des couleurs et altère la manière de voir certains objets. Or, dans le monde de PEAK, la progression des joueurs concernés et de leurs partenaires peut être profondément altérée. 

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Afin de rendre le jeu plus accessible, les développeurs ont donc mis au point le Color Blindness Mode. Pouvant être traduit par « mode daltonien » en français, il ajoute notamment des motifs uniques sur les baies disponibles dans le jeu. De cette manière, chaque membre de l'expédition peut facilement reconnaître les baies qu'ils croisent et les utiliser sans craindre de se tromper. 

Un équilibrage des tornades, des corrections de bug et plus encore

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En complément du Color Blindness Mode, le nouveau patch de PEAK apporte quelques changements majeurs sur les tornades. Désormais, la première tornade apparait un peu plus rapidement, mais le délai minimum avant la réapparition d'une tornade a été légèrement augmenté. Enfin, les redoutées « Tornado Hell » sont désormais plus rares. 

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Vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de patch de la version 1.28.a de PEAK en cliquant sur ce lien. Et si vous souhaitez vous aussi partir à l'aventure avec vos amis, le titre de Landcrab est disponible exclusivement sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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