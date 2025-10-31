Les créateurs de PEAK travaillent sur un nouveau projet déjà très populaire



le 31 octobre 2025 à 12h00 Publié par Justine Manchuelle le 31 octobre 2025 à 12h00

Dans une longue interview, les créateurs de PEAK sont revenus sur le succès inattendu du titre, ses répercussions sur la création de leur nouveau jeu mais aussi sur une réalité parfois oubliée par le grand public.