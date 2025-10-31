Les créateurs de PEAK travaillent sur un nouveau projet déjà très populaire

Dans une longue interview, les créateurs de PEAK sont revenus sur le succès inattendu du titre, ses répercussions sur la création de leur nouveau jeu mais aussi sur une réalité parfois oubliée par le grand public.
Véritable succès surprise de l'année 2025, PEAK
a peut-être animé vos soirées jeux entre amis avec ses sessions d'escalade complètement loufoques. Le titre de Landfall a conquis joueurs et streamers du monde entier au point de dépasser les 11 millions d'unités vendues. D'ailleurs, cela a beaucoup surpris Paige Wilson et Phillip Corrado, respectivement responsable de la communauté et concepteur de niveaux.
Récemment, ces deux membres d'Aggro Crab Studios (l'un des co-développeurs de PEAK) ont été interviewés par le magazine Games Radar
. Ils ont notamment expliqué que « Aucun de nous ne s'attendait à un tel succès pour Peak »
et que cela a été un véritable soulagement pour le développement de leur nouveau projet : Crashout Crew.
PEAK est un succès qui permet à ses développeurs de respirer et d'expérimenter
En voyant le succès grandissant de PEAK, les équipes ont été choquées au point de se demander quand cela allait s'arrêter. D'ailleurs, Paige Wilson et Phillip Corrado ont bien conscience qu'ils n'auront pas une croissance continue à l'instar de mastodontes du jeu vidéo
présents depuis plusieurs années. Mais ils sont très satisfaits de leur communauté. De plus, le succès de PEAK a offert une sécurité financière qui favorise le développement de nouveaux projets
.
Grâce au succès de Peak, notre studio n'a plus besoin de démarcher des éditeurs à tout-va, ce qui nous soulage énormément de la pression liée à la sélection des clients. C'est donc ce qui nous permet de nous concentrer sur nos propres intérêts.
Profitant de cet entretien, les deux membres d'Aggro Crab Studios ont donné quelques précisions sur leur nouveau jeu, Crashout Crew.
Plus de 100 000 ajouts en liste de souhaits pour le dernier-né du studio
Présenté comme quelque chose de « complètement différent, et c'est très bien comme ça
», Crashout Crew peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur Steam, où il a franchi le cap des 100 000 ajouts
. Plus proche d'un Overcooked
dans son gameplay, ce nouveau titre invite jusqu'à 4 joueurs à gérer les commandes parvenant à l'entrepôt de DE NILE SHOPPING
.
Pilotes d'un petit chariot élévateur, les joueurs doivent réunir tous les éléments demandés à l'écran et les envoyer en respectant les deadlines imposées, mais gare au chaos.
Crashout Crew est développé par une équipe différente de celle qui travaille sur PEAK. Mais le succès de ce dernier permet aux autres membres d'explorer des pistes originales et d'imaginer de nouvelles manières de jouer, sans chercher à égaler le succès de PEAK.
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