PAYDAY 2 lance un abonnement, mais la communauté grince des dents

Starbreeze vient d'annoncer un abonnement permettant d'accéder à l'intégralité des DLC de PAYDAY 2 pour quelques euros par mois. Une offre intéressante sur le papier, mais qui passe mal auprès d'une partie des joueurs déjà remontés contre PAYDAY 3.

Une formule pensée pour simplifier l'accès aux contenus

Une annonce entachée par la hausse des prix

Un contexte compliqué avec PAYDAY 3

Ce nouvel abonnement n'a aucun impact direct sur le développement de PAYDAY 3. Nous préparons d'ailleurs de nouvelles annonces à l'occasion de la célébration anniversaire de PAYDAY.

Après douze ans d'existence,. Face à cette longévité, Starbreeze a pris une décision surprenante,. Une formule pensée pour offrir plus de flexibilité, mais qui soulève des critiques.Depuis sa sortie,, représentant plusieurs centaines de dollars si l'on souhaite tout acheter. Pour les nouveaux venus, la facture peut rapidement paraître insurmontable.L'abonnement mensuel permet donc de débloquer l'intégralité des extensions, tout en conservant sa progression même si l'on interrompt l'abonnement. Les contenus restent par ailleurs disponibles à l'achat individuel, comme auparavant. « Avec plus d'une décennie de contenus derrière Payday 2, nous voulons offrir plus de flexibilité aux joueurs. Le service d'abonnement rend l'accès simple et économique », explique Gustav Nisser, responsable commercial chez Starbreeze.Si le concept peut séduire, l'annonce a été mal reçue par une partie de la communauté. La raison :, un pack regroupant la majorité des DLC. Pour certains joueurs, cette hausse donne l'impression que le studio cherche à orienter son public vers l'abonnement plutôt que vers l'achat définitif. Une stratégie qui ne passe pas inaperçue, d'autant plus quea renforcé la frustration.Certains joueurs voient toutefois l'intérêt de la formule. Comme l'explique un utilisateur sur Steam,lors d'une période de retour sur le jeu plutôt que d'acheter l'ensemble des DLC. D'autres estiment que, même avec la hausse des prix, il faudrait rester abonné deux ans avant d'atteindre le coût de l'Infamous Collection.Cette décision intervient alors que. Depuis son lancement catastrophique en 2023, le jeu ne rassemble pas plus de 500 utilisateurs simultanément sur Steam, quand PAYDAY 2 en rassemble encore plus de 32 000 chaque jour.Face à ces chiffres, certains se demandent si Starbreeze ne cherche pas à miser de nouveau sur son titre phare plutôt que sur sa suite. Une hypothèse démentie par Gustav Nisser :L'abonnement de PAYDAY 2 illustre une volonté d'adapter le modèle économique à des joueurs parfois plus enclins aux formules mensuelles, notamment dans certains marchés. Maisternissent ce lancement.Reste à voir si cette formule permettra à Starbreeze de rallier de nouveaux joueurs à PAYDAY 2 ou si elle restera un symbole supplémentaire de la défiance entre le studio et sa communauté.