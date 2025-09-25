PAYDAY 2 lance un abonnement, mais la communauté grince des dents

Starbreeze vient d'annoncer un abonnement permettant d'accéder à l'intégralité des DLC de PAYDAY 2 pour quelques euros par mois. Une offre intéressante sur le papier, mais qui passe mal auprès d'une partie des joueurs déjà remontés contre PAYDAY 3.
Après douze ans d'existence, PAYDAY 2 continue de séduire des dizaines de milliers de joueurs, bien que PAYDAY 3 soit disponible depuis deux ans déjà
. Face à cette longévité, Starbreeze a pris une décision surprenante, lancer un abonnement à 5 dollars par mois donnant accès à l'ensemble des contenus additionnels du jeu
. Une formule pensée pour offrir plus de flexibilité, mais qui soulève des critiques.
Une formule pensée pour simplifier l'accès aux contenus
Depuis sa sortie, PAYDAY 2 a accumulé une impressionnante collection de DLC
, représentant plusieurs centaines de dollars si l'on souhaite tout acheter. Pour les nouveaux venus, la facture peut rapidement paraître insurmontable.
L'abonnement mensuel permet donc de débloquer l'intégralité des extensions, tout en conservant sa progression même si l'on interrompt l'abonnement. Les contenus restent par ailleurs disponibles à l'achat individuel, comme auparavant. « Avec plus d'une décennie de contenus derrière Payday 2, nous voulons offrir plus de flexibilité aux joueurs. Le service d'abonnement rend l'accès simple et économique
», explique Gustav Nisser, responsable commercial chez Starbreeze.
Une annonce entachée par la hausse des prix
Si le concept peut séduire, l'annonce a été mal reçue par une partie de la communauté. La raison : Starbreeze a récemment augmenté le prix de l'Infamous Collection
, un pack regroupant la majorité des DLC. Pour certains joueurs, cette hausse donne l'impression que le studio cherche à orienter son public vers l'abonnement plutôt que vers l'achat définitif. Une stratégie qui ne passe pas inaperçue, d'autant plus que la communication jugée insuffisante
a renforcé la frustration.
Certains joueurs voient toutefois l'intérêt de la formule. Comme l'explique un utilisateur sur Steam, il est plus rentable de prendre l'abonnement ponctuellement
lors d'une période de retour sur le jeu plutôt que d'acheter l'ensemble des DLC. D'autres estiment que, même avec la hausse des prix, il faudrait rester abonné deux ans avant d'atteindre le coût de l'Infamous Collection.
Un contexte compliqué avec PAYDAY 3
Cette décision intervient alors que PAYDAY 3 peine à convaincre
. Depuis son lancement catastrophique en 2023, le jeu ne rassemble pas plus de 500 utilisateurs simultanément sur Steam, quand PAYDAY 2 en rassemble encore plus de 32 000 chaque jour.
Face à ces chiffres, certains se demandent si Starbreeze ne cherche pas à miser de nouveau sur son titre phare plutôt que sur sa suite. Une hypothèse démentie par Gustav Nisser :
Ce nouvel abonnement n'a aucun impact direct sur le développement de PAYDAY 3. Nous préparons d'ailleurs de nouvelles annonces à l'occasion de la célébration anniversaire de PAYDAY.
L'abonnement de PAYDAY 2 illustre une volonté d'adapter le modèle économique à des joueurs parfois plus enclins aux formules mensuelles, notamment dans certains marchés. Mais le timing de la hausse des prix, l'absence de communication claire et la situation difficile de PAYDAY 3
ternissent ce lancement.
Reste à voir si cette formule permettra à Starbreeze de rallier de nouveaux joueurs à PAYDAY 2 ou si elle restera un symbole supplémentaire de la défiance entre le studio et sa communauté.
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