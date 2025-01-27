PAYDAY 3 va recevoir une collaboration surprise avec un jeu très apprécié

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 janvier 2025 à 17h45
Dans une nouvelle bande-annonce, les créateurs de PAYDAY 3 ont confirmé l'arrivée prochaine d'une collaboration en jeu avec une franchise sanglante et pixellisée.
PAYDAY 3 va recevoir une collaboration surprise avec un jeu très apprécié
Depuis son lancement, PAYDAY 3 a eu droit à plusieurs collaborations thématiques. Entre autres, les joueurs ont pu profiter d'événements mettant à l'honneur les marques Alienware, Bam-Bam et Okar Style Suits. Mais il est déjà arrivé que la franchise invite d'autres jeux ou fasse une apparition chez ses concurrents. En février 2025, un univers bien connu des amateurs de jeux indépendants va faire une entrée fracassante chez le gang masqué.

Jacket d'Hotline Miami va venir tout casser dans PAYDAY 3

Via une vidéo partagée sur la page YouTube de PAYDAY 3, Starbreeze Studios a dévoilé le lancement d'un nouveau pack sur le thème d'Hotline Miami. Lancé en 2012, le jeu de Dennaton Games et Devolver Digital avait déjà eu droit à du contenu additionnel dans PAYDAY 2 en 2014. Mais dans quelques jours, Jacket (l'homme muet au masque de poulet) reviendra saluer ses comparses au masque de clown.

Miniature vidéo

Néanmoins, ce choix surprend quelque peu la communauté. En effet, la première collaboration célébrait le succès du jeu indépendant, mais celle-ci semble plus inattendue. Pour ce qui est du contenu de ce pack, il inclut une apparence de personnage à l'effigie de Jacket ainsi que plusieurs armes dont Sociopath, une batte de baseball ressemblant à celle utilisée par le héros tout en pixels. 

Ce tout nouveau DLC sera disponible dès le 3 février prochain pour les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series de PAYDAY 3. Toutefois, il n'est pas encore précisé s'il s'agira de contenu gratuit ou payant, et s'il s'agira du dernier type d'ajout de ce genre car les investissements faits dans PAYDAY 3 sont désormais moins importants que ceux prévus à la sortie du titre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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