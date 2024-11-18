PAYDAY 3 : Moins d'argent et d'investissements injectés dans le titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 novembre 2024 à 18h59
Alors que PAYDAY 3 continue de décevoir sa communauté, les studios Starbreeze ont annoncé qu'ils réduiraient le montant des investissements futurs dans le jeu.
PAYDAY 3 : Moins d'argent et d'investissements injectés dans le titre
Après un lancement très difficile, PAYDAY 3 a enchaîné les coups durs. Même si le titre est rentré dans ses frais en moins de 2 semaines, il réunissait 10 fois moins de joueurs que PAYDAY 2 en octobre 2023, seulement un mois après sa sortie. Si ses développeurs ont confirmé l'ajout de contenu régulier même s'il ne reste qu'un joueur sur le titre, le futur de PAYDAY 3 s'assombrit un peu plus. 

Le futur de PAYDAY 3 se fera avec des investissements réduits

Dans son rapport financier trimestriel, l'entreprise a révélé qu'elle comptait « réduire significativement ses investissements dans PAYDAY 3 et ses projets post-lancement ». Même si cela laisse présager du pire, les dirigeants de Starbreeze Studios souhaitent continuer à offrir aux joueurs du contenu. Mais cela impliquera « un niveau d'investissement nettement inférieur ». L'avenir du titre semble donc compris et il pose la question du futur de la franchise en général. 

Si PAYDAY 2 a été un succès critique et public, son successeur ne parvient pas à maintenir une base de joueurs actifs suffisamment élevée selon les prédictions de Starbreeze Studios. À l'heure où ces lignes sont écrites, le destin de PAYDAY 3 n'est pas encore scellé. D'ailleurs, le titre a eu droit à une nouvelle édition anniversaire baptisée Année 1, ainsi qu'à plusieurs nouveautés et fonctionnalités gratuites. Cependant, les mises à jour futures et leur qualité seront déterminantes pour savoir si PAYDAY 3 survivra ou s'il sera laissé à l'abandon. 


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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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