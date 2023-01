PAYDAY 3 se dote d'un premier teaser vidéo et d'une page Steam

This is the year of PAYDAY 3!



Wishlist now on Steam: https://t.co/Ck3LVFecqS



Coming to PC and Consoles 2023 pic.twitter.com/UNy8mjaAKE — PAYDAY (@PAYDAYGame) December 31, 2022

Cela fait de nombreuses années que nous entendons parler de PAYDAY 3 , mais celui-ci n'est pas encore disponible. Entre les problèmes liés au COVID-19 et au financement du titre, nous n'avons pas eu la chance d'en découvrir davantage, si ce n'est le partage de quelques images de temps à autre et la confirmation du lieu et du gang original Alors que les développeurs, Starbreeze, ont à plusieurs reprises précisé que la sortie se ferait en 2023, le studio s'est de nouveau exprimé sur ce sujet dès le 1janvier, confirmant que cette année serait « l'année de PAYDAY 3 ». Pour l'occasion,, qui ne nous en dit hélas pas beaucoup, mais permet de refaire parler de lui.En plus de cela,, lesquelles avaient toutefois été déjà partagées, pour la plupart. Vous pouvez, en outre, l'ajouter à votre liste de souhaits, afin de ne pas manquer sa sortie, tout en montrant le soutien de la communauté pour la franchise. D'ailleurs, en l'espace de quelques heures, ce dernier se retrouve déjà parmi les jeux les plus attendus de la plateforme.Nous en découvrirons davantage à propos dedans les mois qui arrivent,, sans plus de précision pour le moment.