PAYDAY 3 lance une nouvelle édition pour son anniversaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 15h13
Alors que le titre a fêté son premier anniversaire il y a quelques semaines, PAYDAY 3 s'offre une nouvelle édition, mais aussi du contenu gratuit.
PAYDAY 3 lance une nouvelle édition pour son anniversaire
Pour celles et ceux qui souhaitent plonger dans l'expérience ultime de braquage, PAYDAY 3 lance aujourd'hui son Édition Année 1, qui rassemble l'ensemble du contenu premium ainsi que les dernières améliorations de gameplay. Disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC, cette édition constitue l'offre la plus complète pour les fans et les nouveaux joueurs.

Contenu de l'Édition Année 1 de PAYDAY 3


Avec cette Édition Année 1, les joueurs bénéficient de tout ce qui était proposé dans l'édition Gold, enrichi de nouveaux contenus pour une expérience encore plus captivante :
  • Le jeu de base PAYDAY 3
  • Pass Année 1, comprenant quatre DLC majeurs qui ajoutent de nouveaux casses, des armes inédites et des options de personnalisation :
    • Syntax Error
    • Boys in Blue
    • Houston Breakout
    • Fear & Greed
  • Packs de personnages : chaque pack (Prêcher, Vagabon, Mastodonte et Assassin) apporte une tenue et une arme unique.
  • Objets exclusifs pour personnaliser davantage son personnage :
    • Skin Island pour PAYDAY 3
    • Masque Dark Sterling
    • Masque Crâne de Liberté et gants Golden State
Miniature vidéo

Mises à jour et améliorations gratuites

L'Édition Année 1 inclut également des mises à jour gratuites apportées dans le cadre de la Partie 2 du Pass Année 1, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités demandées. Mais les joueurs ayant déjà le jeu et ne souhaitant pas faire la mise à niveau pourront toujours profiter d'ajouts, dont un Legacy Heist gratuit, un hommage à une mission emblématique de la saga. Un nouveau pack de personnages payants complète également le contenu pour des équipes plus variées.

Avec cette Édition Année 1, PAYDAY 3 revient sur le devant de la scène, avec en prime des évaluations récentes très positives sur Steam. De quoi, peut-être, enfin séduire totalement le public après un lancement compliqué.

Rappelons que Starbreeze a également dévoilé un nouveau projet dans l'univers de Donjons et Dragons. Si vous souhaitez malgré tout l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 12,99 € au lieu de 29 €, soit 54 % de réduction.
    • Édition Silver → 19,13 € au lieu de 70 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Gold → 15,09 € au lieu de 57 €, soit 74 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 13,89 € au lieu de 29 €, soit 51 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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