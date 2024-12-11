PAYDAY 3 : Cet élément iconique de la saga est de retour gratuitement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 décembre 2024 à 17h05
Pour la plus grande joie des braqueurs de la première heure, PAYDAY 3 propose aux joueurs de tenter l'un des casses les plus marquants de toute la franchise.
PAYDAY 3 : Cet élément iconique de la saga est de retour gratuitement
Si vous avez joué au premier opus de PAYDAY : The Heist, le tout premier jeu de la saga, le nom First World Bank ne vous est pas inconnu. Également présent dans sa suite, ce casse vous demandait de braquer la Première banque mondiale et de récupérer au sein de ses coffres 4 sacs remplis d'argent liquide. S'il est l'un des casses les plus simples à réaliser, il n'en reste pas moins légendaire dans l'esprit de beaucoup de joueurs. 

Alors pour offrir une bouffée de nostalgie et un cadeau de Noël avant l'heure, les équipes de Starbreeze studios ont déployé une mise à jour vous permettant de revivre ce casse emblématique dans PAYDAY 3. Mais le vrai cadeau est que cet ajout est gratuit et s'accompagne de nombreuses autres surprises. 

Participez gratuitement au casse de la First World Bank dans PAYDAY 3

Depuis la mise à jour du 10 décembre, le casse de la First World Bank est accessible à tous les joueurs. Pour l'occasion, il a été recréé à l'identique, tout en profitant des améliorations techniques pour le rendre visuellement plus beau qu'auparavant. Certaines des fonctionnalités liées à ce casse ont aussi été améliorées. 

Miniature vidéo

Pour réussir ce casse considéré comme l'un des plus faciles de la saga, deux options s'offrent à vous : la furtivité ou l'attaque frontale. Dans tous les cas, vous devrez rechercher du directeur de la banque, obtenir une carte de sécurité pour accéder aux coffres-forts, percer un portail de sécurité, faire un trou dans la chambre forte de la banque et enfin utiliser du C4 pour vous échapper. Simple en apparence, il a marqué les esprits à plus d'un titre, à commencer par sa description en jeu : 
Tout le monde aime faire une entrée spectaculaire et celle-ci va être un événement à marquer d'une pierre blanche. Deux bidons de thermite devraient suffire pour faire notre entrée VIP personnelle dans la salle des coffres de la Première Banque mondiale. Après cela, il ne restera plus qu'à sortir avec l'argent...
Même si les studios ont annoncé que moins d'argent serait injecté dans le développement de PAYDAY 3, ce type de surprise permet à la fois d'attirer de nouveaux joueurs et de rassurer les utilisateurs réguliers. De plus, il est encourageant car il montre que les développeurs continuent de travailler sur le projet. En prime, cette mise à jour gratuite inclut une poignée de cosmétiques gratuits pour tous les joueurs, y compris plusieurs modèles de masques, des skins d'armes et une tenue et un masque Teddy Moo.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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