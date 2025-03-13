Path of Exile 2 : Une nouvelle classe et une date pour la mise à jour 0.2.0

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 mars 2025 à 11h08
Les joueurs de Path of Exile 2 vont prochainement accueillir la première mise à jour de contenu, qui vient de révéler de nombreuses informations (nouvelle classe, date de sortie...).
Path of Exile 2 : Une nouvelle classe et une date pour la mise à jour 0.2.0
Sorti au début du mois de décembre, Path of Exile 2 est une réussite. Les joueurs ont été nombreux au rendez-vous pour l'accès anticipé, qui est payant. Les développeurs avaient prévu de nombreuses choses pour améliorer l'expérience, et même si aucune feuille de route n'a été partagée, la première mise à jour de taille arrive très vite.

Nous avons un aperçu du contenu, dont une classe, et la date de sortie qui est assez proche. 

La mise à jour 0.2.0 Dawn of the Hunt arrive en avril

Grinding Gear Games a enfin confirmé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Path of Exile 2. Prévue pour le 4 avril, la mise à jour 0.2.0 Dawn of the Hunt introduira une nouvelle classe jouable, ainsi que de nombreux ajouts et améliorations pour les joueurs de l'action-RPG.

Le teaser dévoilé par le studio laisse peu de place au doute : la classe Huntress (chasseuse) fera son apparition. Ce personnage, qui repose exclusivement sur la dextérité, servira de pendant au Ranger (Rôdeuse), combinant combat corps-à-corps et à distance avec une maîtrise des lances et arcs. Cette mise à jour marquera aussi l'arrivée de nouvelles Ascendances, notamment pour le Mercenaire, qui viendront enrichir les spécialisations existantes.

Miniature vidéo

Les joueurs curieux d'en apprendre davantage sur cette mise à jour pourront suivre un livestream officiel le jeudi 27 mars à 20h (heure française). Jonathan Rogers et Mark Roberts, les directeurs du jeu, y dévoileront toutes les nouveautés de la mise à jour et répondront aux questions de la communauté. À la suite de cela, le patch notes sera publié permettant aux joueurs de préparer leurs nouveaux builds avant le lancement du 4 avril.

Une mise à jour qui s'annonce massive

La mise à jour 0.2.0 apportera également de nouvelles gemmes de compétences, des ajustements pour le contenu de fin de jeu, des objets uniques inédits et une refonte de l'arbre de compétences passives. L'objectif de Grinding Gear Games est de renforcer l'expérience endgame tout en étoffant la diversité des builds et des choix de personnalisation.

Un choix de date qui divise la communauté

Si cette mise à jour est très attendue, son timing fait débat. La sortie de Dawn of the Hunt arrive seulement deux jours après le lancement de la Saison 2 de Last Epoch, un autre grand action-RPG. Cela oblige les joueurs à faire un choix entre les deux jeux s'ils veulent vivre l'expérience du lancement aux côtés de la communauté, ce qui n'est jamais bon. Mais il sera toujours possible de découvrir les nouveautés de l'un ou l'autre plus tard.

Path of Exile 2 reste disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant, nous vous disons tout sur comment échanger des objets dans PoE 2, ou encore comment réinitialiser votre build. Si vous cherchez un loot filter, nous vous indiquons lequel est le meilleur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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