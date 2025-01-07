Path of Exile 2 : Comment avoir un loot filter dans PoE 2 qui vous fera gagner du temps ?

Si vous souhaitez activer un loot filter dans Path of Exile 2, nous vous indiquons comment faire. Cela vous facilitera grandement la tâche.
Les filtres de loot, ou loot filter, sont des éléments essentiels aux jeux similaires à Path of Exile 2
, puisqu'ils vous permettent de ne pas saturer votre écran avec d'innombrables informations, mais aussi ne pas manquer des objets particulièrement intéressants.
Toutefois, la tâche pour installer un filtre de loot dans Path of Exile 2 n'est pas forcément très facile
. Voici la marche à suivre.
Comment avoir un loot filtrer dans PoE 2 ?
Il existe une pléthore de loot filter
, et de nombreux autres arriveront étant donné que Path of Exile 2
va durer dans le temps. Certains vont être mis à jour quand d'autres resteront dans leur version d'origine, ce qui peut compliquer les choses à l'avenir. C'est pourquoi nous vous conseillons l'un des plus populaires et appréciés, créé par Neversink.
Il vous suffit de vous rendre sur Github
, et de télécharger le dossier, en Zip ou en Gar.gz selon votre système d'exploitation. Ouvrez ensuite le fichier avec Winrar (si c'est un Zip), et suivez ces indications :
- Copiez le fichier nommé NeverSinks Litefilter.filter directement dans le dossier du jeu qui se trouve à cet emplacement
- Windows
- %userprofile%\Documents\My Games\Path of Exile 2
- Linux
- steamapps/compatdata/2694490/pfx/drive_c/users/steamuser/My Documents/My Games/Path of Exile 2
- Ensuite, en jeu, allez dans les options (en appuyant sur la touche Échappe)
- Allez dans « Jeu » et sur la première ligne, ouvrez le dossier en cliquant sur l'image du dossier
- Sélectionnez ensuite le fichier que vous avez collé
- Cliquez sur la flèche pour rafraichir si besoin
- Si vous voyez que le filtre a bien été sélectionné, c'est qu'il est actif
À quoi sert le loot filter dans PoE 2 ?
Si vous n'êtes pas un habitué, sachez que le filtre de loot permet d'épurer votre écran
, surtout en montant en niveau, en n'affichant pas tous les objets que vous pouvez obtenir. Les objets blancs et bleus ne seront plus affichés à terme, pour ne laisser que les légendaires, et surtout les gemmes et autres objets très importants pour la suite de Path of Exile 2
.
En plus de mettre en avant avec une lumière et un cadre différent pour les objets de valeur, un son sera joué, et des types d'objets, comme les amulettes, auront leur droit à une mise en valeur spéciale.
Ce filtre a déjà été mis à jour et le sera encore à l'avenir. N'hésitez donc pas à retourner sur la page de Neversink pour voir si une nouvelle version est disponible, avec de nouvelles fonctionnalités.
Malheureusement, le loot filter de Path of Exile 2 n'est pas encore disponible sur console
, mais pourrait y arriver à l'avenir.
commentaire (0)