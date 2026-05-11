Path of Exile 2 : Une fenêtre de sortie pour la 1.0, mais avec des concessions

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mai 2026 à 17h24
Alors que la gigantesque mise à jour Return of the Ancients approche, le studio Grinding Gear Games voit plus loin. La version finale de Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé peu après l'événement ExileCon en novembre prochain, avec son lot de promesses et quelques compromis.
Path of Exile 2 : Une fenêtre de sortie pour la 1.0, mais avec des concessions

Les joueurs de Path of Exile 2 peuvent enfin marquer une fenêtre de sortie dans leur calendrier. Le directeur du jeu, Jonathan Rogers, a profité d'un événement presse auquel nous avons assisté pour confirmer que le patch 0.5.0 serait le dernier avant que le jeu de rôle et d'action ne quitte sa phase d'accès anticipé. Cette sortie officielle interviendra à la fin de l'année, dans la foulée de l'ExileCon prévu les 7 et 8 novembre prochains.

Le bout du tunnel pour l'accès anticipé

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S'il reste prudent sur le calendrier exact, Jonathan Rogers ne cache pas son impatience de voir le projet aboutir. Le directeur a précisé la feuille de route du studio lors de la présentation de la nouvelle mise à jour, qui arrive fin mai.

Nous n'avons pas de date à vous communiquer, mais ce sera un peu après l'ExileCon, qui a lieu en novembre. Je veux que ce jeu soit terminé. Je le veux vraiment, vraiment. C'est définitivement une chose que j'attends avec impatience depuis très longtemps. Je veux juste revenir au développement régulier des ligues et ne pas avoir toutes ces autres choses en cours.

D'ici là, les développeurs prévoient de déployer une ou deux mini-ligues accompagnées de correctifs d'équilibrage pour faire patienter la communauté, tout en concentrant le gros de leurs forces sur la version finale.

Miniature vidéo

Des compromis inévitables pour le lancement

Cette sortie officielle ne se fera pas sans quelques sacrifices. Si la version finale inclura bien les deux derniers actes de la campagne principale et les ascendances restantes pour les classes actuellement disponibles, le compte n'y sera pas totalement. Le studio a en effet confirmé que le reste des classes promises initialement ne serait pas prêt pour le lancement. Autre détail qui pourrait faire grincer des dents les puristes, les épées risquent également de rater le coche de la sortie. Mais GGG travaillera sur ces ajouts pour les intégrer l'an prochain, puisque Path of Exile 2 quittera l'accès anticipé, mais continuera d'évoluer pendant des années, comme ce fut les cas pour le premier épisode.

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En attendant, le prochain rendez-vous est programmé pour le 29 et la sortie de la mise à jour baptisée Return of the Ancients qui repensera intégralement le contenu de fin de jeu. Les joueurs découvriront de nouvelles quêtes les guidant vers des boss redoutables, tout en introduisant plus en douceur des mécaniques complexes comme les Expéditions ou les Abysses.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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