Path of Exile 2 respec : Comment réinitialiser ses points de talents ?

Vous souhaitez respec dans Path of Exile 2, parce que les points de talents dépensés ne vous octroient pas un bon build. Voici comment faire.
Comme ce fut le cas dans le premier épisode, les joueurs ont d'innombrables possibilités de build dans Path of Exile 2
. Il est possible de prendre de nombreux chemins, en optant pour plusieurs spécificités dans le but d'être surpuissant et s'amuser lors des combats contre les mobs.
Seulement, avec les possibilités très nombreuses, et l'envie d'essayer certaines choses, les joueurs voudront très souvent changer leur build
. Mais il n'est pas forcément très facile de savoir comment faire, étant donné qu'il n'est pas clairement indiqué en jeu comment respec dans Path of Exile 2
. Nous vous disons tout.
Comment respec dans Path of Exile 2 ?
Si vous souhaitez réinitialiser vos points de compétences/talents
, parce que vous voulez changer de build, que vous avez fait une erreur ou n'importe quelle autre raison, sachez que cela est tout à fait possible, mais légèrement coûteux, bien évidemment.
Le seul prérequis étant d'avoir débloqué le PNJ nécessaire, qui vous propose de le faire. Pour cela, il faudra avoir légèrement avancé dans l'Acte I, en battant quelques boss qui pourraient vous donner du mal, comme Draven. Suivez les quêtes de Una, jusqu'au moment où celle-ci réanime un certain personnage encapuchonné.
Il s'agit tout simplement de l'Encapuchonné
, qui se trouve dans toutes les villes/camps de Path of Exile 2
. En lui parlant, vous pourrez avoir la possibilité de rembourser vos points de talents
.
Le coût de la respec dans PoE 2
Cependant, faites attention. Comme nous le disions plus haut, cela a un coût et plus vous serez avancé dans l'énorme arbre de talents, plus celui-ci vous demandera de l'or. Il faut donc avoir une belle réserve de pièces d'or, et ne pas respec
tous les jours dans Path of Exile 2
. Cette fonctionnalité pousse à réfléchir à son build pour être encore plus performant.
Notez également que pour le moment, il n'est pas possible de respec ses points d'ascendance
. Il faudra donc redoubler d'attention avant de les dépenser.
Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet de la réinitialisation des talents dans Path of Exile 2
. En général, vous pourrez le faire après 4 à 5 heures de jeu.
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