Path of Exile 2 : À quelle heure sort la mise à jour Return of the Ancients ?

La prochaine grande mise à jour de Path of Exile 2, intitulée Return of the Ancients, arrive ce 29 mai. Très attendue par les fans, elle introduira notamment une nouvelle classe, et de nombreuses améliorations. Voici à quelle heure précise elle sera disponible.

Les développeurs de Path of Exile 2, Grinding Gear Games, ont officiellement confirmé que la mise à jour Return of the Ancients serait déployée simultanément sur toutes les plateformes prises en charge : PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Seulement, une partie des joueurs se demandent à quelle heure elle arrivera, pour profiter de ces nouveautés attendues le plus vite possible.

Heure de sortie pour Return of the Ancients, nouvelle mise à jour de PoE 2



Return of the Ancients sera disponible le vendredi 29 mai à partir de 22h00 (heure française) dans Path of Exile 2. Les joueurs pourront donc profiter en même temps de cette mise à jour majeure, peu importe leur plateforme, bien qu'il faille attendre la fin de la journée. Mais vous aurez ensuite tout un week-end pour vous plonger dans tout ce contenu, qui offre une cinquantaine d'heures de jeu supplémentaire d'après les développeurs. En espérant qu'aucun problème majeur ne vienne contrecarrer l'expérience de la communauté, comme cela a parfois été le cas par le passé étant donné qu'il s'agit de la plus grande mise à jour de PoE2 depuis son lancement, il y a un an et demi.

Rappel des nouveautés de Return of the Ancients

Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, nous retrouvons notamment :

Une nouvelle zone, une immense forteresse antique à explorer

15 nouveaux boss, dont 4 défis ultimes

Refonte complète de l'arbre de l'Atlas

Nouvelle ligue avec Nouveau système de craft sur des vestiges ezomytes Les runes utilisées réaniment des morts-vivants plus ou moins dangereux Plus de 100 nouvelles runes disponibles Une nouvelle ressource défensive (le Verisium) qui remplace le mana

Deux nouvelles classes d'ascendance

Refonte des anciennes ligues

Diverses autres améliorations

Notez qu'il s'agit normalement de la dernière mise à jour majeure de PoE 2 avant le lancement de la version 1.0, qui devrait avoir lieu à la fin de cette année 2026.

Rendez-vous donc le vendredi 29 mai à partir de 20 heures pour relancer Path of Exile 2 et profiter de cette belle mise à jour. De quoi faire revenir de nombreux joueurs qui en avait terminé avec le hack 'n' slash, mais qui seront heureux de voir ces nouveautés, qui améliorent clairement l'expérience.