Path of Exile 2 propose encore un week-end gratuit, parfait pour tester Return of the Ancients

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mai 2026 à 10h43
Les amateurs de hack'n'slash ont de quoi se réjouir. Path of Exile 2 ouvre grand ses portes le temps d'un week-end gratuit pour célébrer sa nouvelle extension. C'est l'occasion idéale de plonger dans des mécaniques inédites et de profiter d'une promotion exceptionnelle sur le pack de soutien.
Path of Exile 2 propose encore un week-end gratuit, parfait pour tester Return of the Ancients

Le studio Grinding Gear Games frappe fort en cette fin de mois de mai. Afin de célébrer le lancement de sa toute dernière extension majeure intitulée Return of the Ancients, Path of Exile 2 s'offre une période d'essai totalement gratuite. Les joueurs du monde entier pourront ainsi arpenter les terres sombres et impitoyables de Wraeclast sans débourser le moindre centime, du 29 mai au 1er juin prochain. Cet événement exceptionnel est accessible sur toutes les plateformes.

Une refonte massive du contenu de haut niveau

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L'attrait principal de ce week-end gratuit réside indéniablement dans la découverte de la nouvelle ligue de défi baptisée Runes of Aldur. Cette dernière propose aux aventuriers de se frotter à huit défis complexes. Les plus valeureux qui parviendront à les surmonter seront récompensés par des pièces de l'ensemble d'armure du Chevalier d'Aldur, ainsi qu'une décoration de totem inédite pour leur repaire.

Mais l'extension ne s'arrête pas à de simples défis temporels. Les équipes de développement ont profité de cette mise à jour pour remodeler entièrement l'expérience de fin de jeu. Les vétérans découvriront avec joie un Arbre de l'Atlas complètement repensé, des systèmes d'artisanat largement étendus et l'introduction de nouveaux objets uniques redoutables. L'objectif est clair, offrir une rejouabilité infinie et une profondeur stratégique encore plus poussée.

Deux nouvelles voies de maîtrise à explorer

Pour affronter ces nouveaux périls, les joueurs pourront incarner deux classes d'Ascendance totalement inédites. L'Artiste Martial promet des combats rapprochés d'une fluidité exemplaire, tandis que le Marcheur d'Esprits s'orientera vers des mécaniques mystiques fascinantes. Afin d'accompagner ces ajouts, un planificateur d'archétypes intégré fait son apparition, facilitant grandement la création et l'optimisation des personnages. De nombreuses améliorations de confort de jeu ont également été déployées pour rendre la campagne principale plus agréable à parcourir, même après de multiples tentatives.

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Cette mise à jour majeure devrait être la dernière avant la sortie de la 1.0 de Path of Exile 2, laquelle devrait survenir à la fin de cette année. En attendant, vous pourrez profiter de la mise à jour dès ce vendredi 29 mai.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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