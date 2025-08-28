Path of Exile 2 : Quand sort la version 1.0 ?

Path of Exile 2 est actuellement disponible, sur la plupart des plateformes de jeu, en accès anticipé. Mais de nombreuses personnes se demandent quand la version 1.0 sortira.
Disponible depuis la fin de l'année en accès anticipé, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, Path of Exile 2
a déjà réussi à conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, et les développeurs, eux, ont déjà ajouté du contenu. Or, beaucoup d'entre eux se demandent quand est-ce que la version finale, la 1.0, de Path of Exile 2 sort
.
Une date pour la 1.0 de Path of Exile 2 ?
Au moment où nous écrivons ces lignes, Grinding Gear Games, qui est en charge de son développement, n'a pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 de Path of Exile 2
. Néanmoins, le studio a donné quelques détails, via la page Steam ou diverses interviews, pour que les joueurs sachent à quoi s'attendre. D'après les dernières informations, la 1.0 de Path of Exile 2 ne sortira pas en 2025
.
Le studio estime qu'il a besoin d'encore quelques mois de développement, pour introduire plusieurs éléments qui marqueront la fin de l'accès anticipé. Par exemple, deux actes doivent encore sortir, le dernier (qui sera le sixième) pouvant hypothétiquement marquer le lancement de la version 1.0 de PoE 2
. Ce lancement pourrait se faire durant la première moitié de l'année 2026
.
À quoi s'attendre durant l'accès anticipé ?
Durant cette phase d'accès anticipé, les développeurs collecteront les commentaires des joueurs afin d'améliorer et faire évoluer le titre. Mais surtout, il implanteront du contenu, que ce soit de nouvelles classes, des objets ou des fonctionnalités, selon les plans initiaux, mais aussi en fonction de ce que les joueurs ont pu remonter Par exemple, durant cette phase, un nouveau système d'échange a été introduit, pour rendre l'expérience plus intéressante.
Grinding Gear Games évolue avec le temps et n'a pas encore défini de feuille de route, dans le but de laisser aux équipes une certaine flexibilité aux équipes. Dans tous les cas, le système économique devrait évoluer une fois l'accès anticipé terminé
.
Rappelons, pour finir, que Path of Exile 2 est à retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series
, à partir de 27,75 €.
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