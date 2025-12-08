Path of Exile 2 pourrait priver les joueurs de plusieurs classes emblématiques au lancement officiel

Alors que Path of Exile 2 poursuit son chemin en accès anticipé, le directeur du jeu Jonathan Rogers vient de tempérer les attentes. La version 1.0, espérée pour 2026, pourrait bien faire l'impasse sur certaines classes historiques pour privilégier l'équilibrage global de l'expérience.
C'est une nouvelle qui risque de faire grincer quelques dents parmi les vétérans de la franchise, mais qui témoigne d'une volonté de fer de la part de Grinding Gear Games de livrer un produit fini irréprochable
. Alors que le studio néo-zélandais vient de présente The Last of the Druids, marquant l'arrivée de la classe Druide, attendue depuis un an, le directeur du jeu Jonathan Rogers a abordé la question épineuse du contenu final pour la sortie de la version 1.0
.
À l'heure actuelle, quatre classes du jeu original manquent toujours à l'appel dans cette suite : le Maraudeur, le Duelliste, l'Ombre et le Templier. Ces archétypes représentent un tiers des options possibles et incluent certains des favoris de la communauté. Pourtant, il est désormais « probable
» que tous ne soient pas prêts pour le lancement officiel.
Une priorité donnée à l'équilibre plutôt qu'au contenu exhaustif
L'objectif affiché par le studio est clair : la qualité de l'expérience prime sur la quantité brute. Interrogé sur la fenêtre de sortie de 2026 pour la fin de l'accès anticipé, Jonathan Rogers reste confiant mais prudent
. Pour lui, la définition d'un produit « prêt
» ne dépend pas du nombre de classes, mais de la solidité de la campagne et du contenu de fin de jeu
.
Je ne pense pas qu'il soit aussi important d'avoir toutes les classes que d'avoir une campagne complète et un endgame bon et équilibré. Je pense que le jeu pourrait survivre avec dix classes au lieu de douze, par exemple, ou peut-être onze. Je pense que ce serait suffisant pour dire honnêtement qu'il s'agit d'une expérience de jeu complète.
Cette déclaration souligne un changement de paradigme. Plutôt que de rusher l'intégration des douze classes promises, l'équipe préfère s'assurer que chaque archétype présent dispose de ses trois ascendances complètes
. Jonathan Rogers insiste sur ce point : offrir un véritable choix de spécialisation pour les classes existantes est plus crucial que d'avoir un roster complet mais superficiel.
L'épée, une ligne rouge à ne pas franchir
Si certaines classes peuvent être sacrifiées temporairement sur l'autel de l'équilibrage, certaines mécaniques de jeu restent intouchables. C'est notamment le cas des armes, et plus particulièrement des épées, qui sont souvent associées aux classes de force et de dextérité comme le Duelliste.
Jonathan Rogers a tenu à rassurer les joueurs sur ce point précis. Même si la classe dédiée venait à manquer, l'archétype d'arme, lui, sera bien présent
.
Les épées doivent être là, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas lancer le jeu sans elles. Il y a des choses comme ça, que les joueurs attendent vraiment, et nous voulons nous assurer qu'elles sont là pour la sortie complète. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des cas où, si nous n'avions pas une classe ou deux, ce ne serait pas la fin du monde.
Vers une transition en douceur pour les joueurs actuels
Pour ceux qui ont déjà investi dans l'accès anticipé, le passage à la version 1.0 sera finalement assez transparent
, s'apparentant davantage à une nouvelle ligue majeure qu'à une révolution technique. La grande différence résidera dans l'ouverture au modèle free-to-play
, qui élargira considérablement l'audience.
Cependant, l'idée de devoir attendre potentiellement après 2026 pour retrouver le Templier ou l'Ombre reste une petite déception. Grinding Gear Games joue la carte de la transparence : mieux vaut un jeu amputé mais parfaitement huilé, qu'un contenu exhaustif au détriment de la finition globale
. Reste à voir quelles classes seront les victimes de ce choix stratégique.
PoE 2 reste disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.
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