Path of Exile 2 : La 1.0 pourrait ne pas arriver avant 2027

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2025 à 15h36
Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient la version finale de Path of Exile 2 pour l'année prochaine. Grinding Gear Games vient de confirmer que la sortie 1.0 n'arrivera pas avant la fin de l'année 2026, le studio espérant à tout prix éviter un glissement vers 2027.
Path of Exile 2 : La 1.0 pourrait ne pas arriver avant 2027
Cela fait maintenant an que Path of Exile 2 a ouvert ses portes en accès anticipé, en décembre 2024. Si le titre a su séduire par sa richesse et sa complexité, la route vers la version 1.0, synonyme de sortie officielle et complète, semble plus longue que prévu. Alors que les fans espéraient une conclusion du développement pour le début de l'année prochaine, le calendrier vient d'être bousculé par la réalité de la production.

Un report nécessaire pour éviter la catastrophe

Jonathan Rogers, le directeur du jeu, avait initialement évoqué une sortie potentielle pour mars 2026 ou dans ces eaux-là. Cependant, lors d'une récente interview avec Eurogamer, le ton a changé. Le studio Grinding Gear Games ne pense plus être en mesure de tenir cette échéance printanière. L'objectif est désormais de sortir le jeu avant la fin de l'année 2026, tout en gardant une marge de sécurité inquiétante concernant l'année suivante.
Je suis assez confiant sur le fait que nous ne dépasserons pas 2026, mais comme je l'ai dit, je ne veux jamais rien promettre totalement. Mais je ne pense pas que ce sera pour mars, nous verrons bien. Je ne voudrais certainement pas glisser jusqu'en 2027.
Les obstacles qui se dressent sur la route de la version 1.0 sont triples : la finalisation de la campagne, l'équilibrage global et le contenu de fin de jeu. À l'heure actuelle, seuls quatre des six actes de la campagne sont implémentés, le dernier ayant été ajouté en août. Même en supposant un rythme soutenu pour les deux derniers actes, les phases de test repousseraient logiquement la sortie à l'automne 2026 au plus tôt.

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Le Druide et les Vaal à la rescousse

Heureusement, l'attente sera comblée par du contenu substantiel. La prochaine mise à jour majeure, prévue pour le 12 décembre, introduira enfin la classe du Druide, très attendue par la communauté. Mais ce n'est pas tout, puisque Grinding Gear Games déploiera également une nouvelle ligue nommée The Fate of the Vaal.

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Une inspiration venue de la scène indé

Cette nouvelle ligue proposera une mécanique particulièrement originale. Les joueurs devront explorer une ancienne civilisation Vaal et reconstituer eux-mêmes un donjon souterrain. Jonathan Rogers a confié que cette idée de puzzle d'ajustement pour construire le niveau s'inspire directement de Loop Hero, le célèbre jeu indépendant de 2021. Une preuve supplémentaire que le studio reste à l'affût des bonnes idées, même en dehors du spectre des AAA.

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Si le report de la version finale peut décevoir, la densité des mises à jour actuelles et l'arrivée du Druide prouvent que le développement reste actif. Path of Exile 2 s'impose déjà comme l'un des meilleurs action RPG, mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour en voir le bout.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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