Path of Exile 2 déchaîne sa puissance : le Druide arrive et tout va changer

Path of Exile 2 s'apprête à lancer son extension, The Last of the Druids, le 12 décembre. Au programme : une nouvelle classe métamorphe, une ligue inédite, un boss redoutable et une refonte massive du jeu. Préparez-vous à déchaîner la fureur de la nature.

La fureur de la nature prend forme

Loup, Ours et Wyverne : trois formes, trois styles de jeu

Deux ascendances pour une puissance décuplée

Une refonte massive pour une expérience renouvelée









Construisez votre propre destin avec Fate of the Vaal

Le contenu de cette mise à jour massive.

, Grinding Gear Games revient vers ses joueurs avec une mise à jour massive, permettant d'introduire une nouvelle classe, une tonne de contenu et diverses améliorations. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet avant son arrivée, dans une poignée de jours.Après la destruction de sa terre natale, le Druide a erré dans les forêts d'Ogham, abandonnant son humanité. Réveillé, il se lance en quête de son passé et de son épouse disparue. Pour cela,, qui lui permet de se métamorphoser en créatures redoutables.Chaque talisman confère l'accès à une forme animale unique.et peut invoquer une meute à ses côtés., accumulant de la Rage pour écraser ses adversaires. Enfin,pour renforcer ses capacités de foudre et de feu. Sous sa forme humaine, le Druide commande aux éléments, faisant exploser des volcans et invoquant la foudre.Le Druide pourra se spécialiser via deux nouvelles classes d'ascendance.comme des météores et des tempêtes élémentaires. En débloquant la Sagesse des Maji, il tire une puissance immense des Runes et Idoles, ouvrant la voie à des archétypes avancés et personnalisables.La seconde spécialisation,grâce à la Prévoyance. En suivant ses visions, il inflige des dégâts considérables et peut même fusionner le présent et le futur pour frapper simultanément.Cette mise à jour ne se contente pas d'ajouter une classe.. Presque toutes les ascendances existantes ont été ajustées, et plus de 90 compétences actives ont été rééquilibrées. L'arbre de passifs s'enrichit de plus de 250 nouvelles compétences.Pour améliorer la lisibilité, la densité des monstres dans les cartes de haut niveau n'augmentera plus. À la place, la difficulté et les récompenses évolueront proportionnellement. Les modificateurs de vitesse des monstres ont aussi été réduits. Enfin,, notamment sur consoles.La nouvelle ligue vous plonge à l'apogée de la civilisation Vaal. Les joueurs devront construire et personnaliser un temple ancien en assemblant jusqu'à six salles différentes, chacune avec ses propres mécaniques et récompenses. Le placement des salles sera crucial pour maximiser les gains. Ce périple vous mènera à affronter l'Architecte Royal et un nouveau boss Pinnacle, la reine Atziri elle-même.L'extension The Last of the Druids sera lancée simultanément sur PC, PlayStation et Xbox le 12 décembre, gratuitement. Pour célébrer l'événement,