Path of Exile 2 déchaîne sa puissance : le Druide arrive et tout va changer

Path of Exile 2 s'apprête à lancer son extension, The Last of the Druids, le 12 décembre. Au programme : une nouvelle classe métamorphe, une ligue inédite, un boss redoutable et une refonte massive du jeu. Préparez-vous à déchaîner la fureur de la nature.
Un an après la sortie de Path of Exile 2, Grinding Gear Games revient vers ses joueurs avec une mise à jour massive, permettant d'introduire une nouvelle classe, une tonne de contenu et diverses améliorations. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet avant son arrivée, dans une poignée de jours.
La fureur de la nature prend forme
Après la destruction de sa terre natale, le Druide a erré dans les forêts d'Ogham, abandonnant son humanité. Réveillé, il se lance en quête de son passé et de son épouse disparue. Pour cela, il manie un nouveau type d'arme, le Talisman, qui lui permet de se métamorphoser en créatures redoutables.
Loup, Ours et Wyverne : trois formes, trois styles de jeu
Chaque talisman confère l'accès à une forme animale unique. Le Loup canalise l'énergie lunaire pour geler ses ennemis et peut invoquer une meute à ses côtés. L'Ours est une incarnation de la dévastation brute, accumulant de la Rage pour écraser ses adversaires. Enfin, la Wyverne plane au-dessus du combat, se nourrissant de cadavres pour renforcer ses capacités de foudre et de feu. Sous sa forme humaine, le Druide commande aux éléments, faisant exploser des volcans et invoquant la foudre.
Deux ascendances pour une puissance décuplée
Le Druide pourra se spécialiser via deux nouvelles classes d'ascendance. Le Shaman consume la Rage pour amplifier des effets magiques dévastateurs comme des météores et des tempêtes élémentaires. En débloquant la Sagesse des Maji, il tire une puissance immense des Runes et Idoles, ouvrant la voie à des archétypes avancés et personnalisables.
La seconde spécialisation, l'Oracle, permet de déformer le temps et d'anticiper les mouvements ennemis grâce à la Prévoyance. En suivant ses visions, il inflige des dégâts considérables et peut même fusionner le présent et le futur pour frapper simultanément.
Une refonte massive pour une expérience renouvelée
Cette mise à jour ne se contente pas d'ajouter une classe. Plus de 30 nouvelles gemmes de soutien, 11 objets uniques et des dizaines d'équilibrages sont prévus. Presque toutes les ascendances existantes ont été ajustées, et plus de 90 compétences actives ont été rééquilibrées. L'arbre de passifs s'enrichit de plus de 250 nouvelles compétences.
Pour améliorer la lisibilité, la densité des monstres dans les cartes de haut niveau n'augmentera plus. À la place, la difficulté et les récompenses évolueront proportionnellement. Les modificateurs de vitesse des monstres ont aussi été réduits. Enfin, des optimisations majeures promettent un gain d'au moins 25 % d'images par seconde, notamment sur consoles.
Construisez votre propre destin avec Fate of the Vaal
La nouvelle ligue vous plonge à l'apogée de la civilisation Vaal. Les joueurs devront construire et personnaliser un temple ancien en assemblant jusqu'à six salles différentes, chacune avec ses propres mécaniques et récompenses. Le placement des salles sera crucial pour maximiser les gains. Ce périple vous mènera à affronter l'Architecte Royal et un nouveau boss Pinnacle, la reine Atziri elle-même.
L'extension The Last of the Druids sera lancée simultanément sur PC, PlayStation et Xbox le 12 décembre, gratuitement. Pour célébrer l'événement, un week-end gratuit permettra à tous les joueurs de découvrir ces nouveautés du 12 au 15 décembre.
commentaire (0)