Path of Exile 2 bientôt gratuit, mais pas pour longtemps

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 18h15
Grinding Gear Games ouvre pour la première fois Path of Exile 2 à tous les joueurs. Il sera possible d'y jouer gratuitement et de le tester, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu le faire, d'ici quelques jours, à l'occasion de la sortie de la gigantesque mise à jour The Third Edict.
Path of Exile 2 bientôt gratuit, mais pas pour longtemps
Depuis son lancement en accès anticipé, Path of Exile 2 était réservé aux joueurs ayant acheté un pack spécial, pour la somme minimale de 27,75 €. Mais pour célébrer l'arrivée de sa plus grande mise à jour à ce jour, The Third Edict, le studio Grinding Gear Games a décidé d'organiser un week-end gratuit. Pendant 72 heures, tous les joueurs pourront découvrir le contenu du jeu sans aucune restriction.

Path of Exile 2 gratuit un week-end

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Le week-end gratuit se déroulera du 29 août à 22h (heure française) au 1er septembre. Durant cette période, il sera possible de créer un personnage et de parcourir la campagne comme les autres joueurs. Toute la progression sera sauvegardée et pourra être reprise en cas d'achat ultérieur ou lors de la sortie définitive du jeu en free-to-play probablement en 2026. Des récompenses cosmétiques sont également offertes, comme le fait de terminer l'introduction qui permet de débloquer une capuche, tandis que la complétion du premier acte offre un bâton et un sac à dos.

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The Third Edict, une mise à jour colossale

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Ce week-end coïncide avec la sortie de The Third Edict, la mise à jour la plus ambitieuse jamais publiée pour Path of Exile 2. Elle apporte notamment :
  • Un Acte IV inédit, qui prolonge la campagne.
  • Trois interludes supplémentaires pour diversifier la progression.
  • La suppression de la nécessité de rejouer deux fois l'histoire avant l'endgame, désormais accessible directement après l'Acte IV.
  • Une refonte complète des gemmes de soutien, offrant de nouvelles possibilités de builds jamais vues auparavant.
  • Une nouvelle ligue saisonnière, Rise of the Abyssal, où des fissures vertes s'ouvrent dans le sol et laissent surgir des monstres plus puissants, capables même d'absorber des boss pour offrir des combats et butins inédits.

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Le week-end gratuit sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series, soit toutes les plateformes sur lesquelles est disponible Path of Exile 2. Attention toutefois, aucun prétéléchargement n'est possible pour les nouveaux joueurs. Les fichiers ne seront disponibles qu'au lancement de la saison, le 29 août à 22h. Évidemment, si vous souhaitez l'acheter après cet essai, votre progression sera conservée.

Miniature vidéo

Ce week-end gratuit représente une occasion unique de tester Path of Exile 2 sans débourser un centime, tout en profitant de l'arrivée de sa plus grosse mise à jour à ce jour. Pour les nouveaux venus comme pour les vétérans curieux de revenir, The Third Edict promet de transformer durablement l'expérience de jeu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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C'est moi (invité) Le 30/08/2025 à 19:29

Faudrait être honnête à un moment, ce n'est pas un jeu freetoplay c'est un jeu payant qu'on fait croire freetoplay.

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Rogue (invité) Le 27/08/2025 à 16:03

Vraiment si vous savez pas quoi faire ce weekend jouez y, vous allez adorer