Path of Exile 2 bientôt gratuit, mais pas pour longtemps

Grinding Gear Games ouvre pour la première fois Path of Exile 2 à tous les joueurs. Il sera possible d'y jouer gratuitement et de le tester, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu le faire, d'ici quelques jours, à l'occasion de la sortie de la gigantesque mise à jour The Third Edict.

Path of Exile 2 gratuit un week-end

The Third Edict, une mise à jour colossale

Un Acte IV inédit, qui prolonge la campagne.

inédit, qui prolonge la campagne. Trois interludes supplémentaires pour diversifier la progression.

supplémentaires pour diversifier la progression. La suppression de la nécessité de rejouer deux fois l'histoire avant l'endgame, désormais accessible directement après l'Acte IV.

Une refonte complète des gemmes de soutien , offrant de nouvelles possibilités de builds jamais vues auparavant.

, offrant de nouvelles possibilités de builds jamais vues auparavant. Une nouvelle ligue saisonnière, Rise of the Abyssal, où des fissures vertes s'ouvrent dans le sol et laissent surgir des monstres plus puissants, capables même d'absorber des boss pour offrir des combats et butins inédits.

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Depuis son lancement en accès anticipé,était réservé aux joueurs ayant acheté un pack spécial, pour la somme minimale de 27,75 €. Mais pour célébrer l'arrivée de sa plus grande mise à jour à ce jour, The Third Edict, le studio Grinding Gear Games a décidéPendant 72 heures, tous les joueurs pourront découvrir le contenu du jeu sans aucune restriction.Le week-end gratuit se déroulera duau. Durant cette période, il sera possible de créer un personnage et de parcourir la campagne comme les autres joueurs. Toute la progression sera sauvegardée et pourra être reprise en cas d'achat ultérieur ou lors de la sortie définitive du jeu en free-to-play probablement en 2026. Des récompenses cosmétiques sont également offertes, comme le fait de terminer l'introduction qui permet de débloquer une, tandis que la complétion du premier acte offre unCe week-end coïncide avec la sortie de, la mise à jour la plus ambitieuse jamais publiée pour Path of Exile 2. Elle apporte notamment :Le week-end gratuit sera disponible suretsoit toutes les plateformes sur lesquelles est disponible Path of Exile 2. Attention toutefois, aucun prétéléchargement n'est possible pour les nouveaux joueurs. Les fichiers ne seront disponibles qu'au lancement de la saison, le 29 août à 22h. Évidemment, si vous souhaitez l'acheter après cet essai, votre progression sera conservée.Ce week-end gratuit représente une occasion unique de tester Path of Exile 2 sans débourser un centime, tout en profitant de l'arrivée de sa plus grosse mise à jour à ce jour. Pour les nouveaux venus comme pour les vétérans curieux de revenir,