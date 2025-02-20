Path of Exile 2 annonce son tout premier événement de course et la date de sa prochaine mise à jour majeure

Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle et d'action. Path of Exile 2 passera enfin en version complète le 11 décembre. Au programme : un modèle entièrement gratuit, la conclusion de la campagne et l'arrivée très attendue du Duelliste armé de ses épées.