Path of Exile 2 annonce son tout premier événement de course et la date de sa prochaine mise à jour majeure

Les choses vont s'accélérer pour Path of Exile 2, avec le premier événement en jeu, et une date de sortie pour la prochaine mise à jour majeure.
Grinding Gear Games continue d'étoffer Path of Exile 2 avec l'annonce de son premier événement de course et de la prochaine mise à jour majeure
. Ces nouveautés viennent renforcer l'expérience compétitive du jeu tout en préparant le terrain pour de futures améliorations du gameplay.
Un premier événement de course pour les joueurs de Path of Exile 2
Les courses sont une tradition bien ancrée dans Path of Exile, et elles font désormais leur entrée dans Path of Exile 2. Ce premier événement sera ouvert à tous les joueurs sur PC et consoles, et le classement sera suivi en temps réel.
Calendrier des courses :
L'objectif sera de vaincre Doryani dans l'Acte 3 en mode Standard Solo Self-Found
- Course 1 → 2 mars à 20 heures (heure française)
- Course 2 → 9 mars à 21 heures (heure française)
- Course 3 → 16 mars à 21 heures (heure française)
. Ce ne sera pas un défi en Hardcore, mais une pénalité d'une minute sera appliquée en cas de mort.
Les courses seront diffusées en direct sur Twitch, et les joueurs les mieux classés de chaque classe recevront des récompenses exclusives. Il sera par exemple possible de gagner ceci pour les meilleurs joueurs :
- Demigod's Virtue, un casque unique augmentant la rareté des objets trouvés.
- Un PC portable Alienware aux couleurs de Path of Exile 2, offert au joueur le plus rapide de la course du 16 mars.
Date de sortie pour la mise à jour 0.2.0
En parallèle de cet événement, Path of Exile 2 recevra une mise à jour majeure visant à améliorer l'expérience de jeu, aux environs du 19 mars
. Grinding Gear Games prévoit notamment :
- Un rééquilibrage des mécaniques
- Des ajustements du endgame
- Une refonte du coût des respecs
- Des corrections liées aux cartes
Avec cette première course et l'arrivée d'un patch majeur, Path of Exile 2 continue de se développer et de poser les bases de son futur contenu. Le titre est toujours disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant, nous vous disons tout sur comment échanger des objets dans PoE 2
, ou encore comment réinitialiser votre build
. Si vous cherchez un loot filter, nous vous indiquons lequel est le meilleur
.
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