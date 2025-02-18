Path of Exile 2 ajoute enfin un onglet dédié aux cartes, un ajout très attendu

L'évolution de Path of Exile 2 continue, avec la dernière mise à jour qui ajoute enfin le Map Stash Tab.
Après plus de deux mois en accès anticipé, lequel est d'ailleurs un grand succès, Path of Exile 2 reçoit enfin l'onglet de stockage des cartes (Map Stash Tab)
, un ajout crucial pour l'optimisation de la gestion des Waystones dans l'Atlas. Bien que l'endgame du jeu soit encore moins étendu que celui de Path of Exile premier du nom pour le moment, cet ajout améliore grandement la qualité de vie des joueurs
.
Un stockage massif et des options de tri avancées
Le nouvel onglet Map Stash permet de stocker jusqu'à 576 Waystones par tier, organisées en six sous-onglets distincts pour chaque tier.
Les joueurs peuvent personnaliser ces sous-onglets ou les mettre individuellement en vente pour faciliter l'échange.
Pour simplifier la gestion des Waystones :
- Un simple Ctrl + Clic (ou le bouton Stash sur manette) permet d'envoyer automatiquement une Waystone à l'onglet correspondant.
- L'option Waystone Affinity peut être activée pour rediriger systématiquement toutes les Waystones vers cet onglet, même si d'autres onglets de stockage sont ouverts.
Un accès gratuit pour les anciens joueurs de Path of Exile
Bonne nouvelle pour les joueurs de Path of Exile 1 : si vous possédez déjà un onglet de stockage des cartes dans le premier jeu, il sera utilisable dans Path of Exile 2 sans coût supplémentaire
. Une double bonne nouvelle pour la communauté.
Bien que cette mise à jour réponde à une demande de longue date, Grinding Gear Games travaille également sur un onglet dédié aux Tablets, une autre fonctionnalité très attendue. Concernant l'avenir, le prochain patch majeur, la version 0.2.0 est en cours de développement
, bien que sa date de sortie n'ait pas encore été annoncée.
En attendant, nous vous disons tout sur comment échanger des objets dans PoE 2
, ou encore comment réinitialiser votre build
. Si vous cherchez un loot filter, nous vous indiquons lequel est le meilleur
.
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