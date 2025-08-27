À quelle heure sort la mise à jour The Third Edict de Path of Exile 2 ?

La prochaine grande mise à jour de Path of Exile 2, intitulée The Third Edict, arrive 29 août. Très attendue par les fans, elle introduira notamment un nouveau chapitre, le quatrième, et de nombreuses améliorations. Voici à quelle heure précise elle sera disponible.
Les développeurs de Path of Exile 2
, Grinding Gear Games, ont officiellement confirmé que la mise à jour The Third Edict
serait déployée simultanément sur toutes les plateformes prises en charge : PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Seulement, une partie des joueurs se demandent à quelle heure elle arrivera, pour profiter de ces nouveautés attendues le plus vite possible.
Heure de sortie précise pour The Third Edict, nouvelle mise à jour de PoE 2
The Third Edict sera disponible le vendredi 29 août à 22h00 (heure française) dans Path of Exile 2
. Les joueurs pourront donc profiter en même temps de cette mise à jour majeure, peu importe leur plateforme. Il faudra néanmoins attendre la fin de la journée, mais vous aurez ensuite tout un week-end pour vous plonger dans tout ça. En espérant qu'aucun problème majeur ne vienne contrecarrer l'expérience de la communauté, comme cela a parfois été le cas par le passé.
Rappel des nouveautés de The Third Edict
Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, on retrouve notamment :
- Un tout nouvel acte pour la campagne, le quatrième. Il aura la particularité de ne pas être linéaire.
- Une centaine de monstres et 12 boss inédits.
- Première Ligue de PoE 2, Rise of the Abyssal.
- Amélioration du système de combat.
- Ajout du sprint pour améliorer les déplacements.
- Amélioration des gemmes de soutien.
- Possibilité de faire des échanges hors-ligne.
Ces ajouts viendront enrichir considérablement l'expérience des joueurs et renouveler en profondeur le gameplay de Path of Exile 2
. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur la mise à jour The Third Edict dans cet article
.
Rendez-vous donc le vendredi 29 août à partir de 22 heures pour relancer Path of Exile 2
et profiter de cette belle mise à jour. De quoi faire revenir de nombreux joueurs qui en avait terminé avec le hack 'n' slash, mais qui seront heureux de voir ces nouveautés, qui améliorent clairement l'expérience. Rappelons aussi que la version 1.0 ne sortira finalement pas cette année
.
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