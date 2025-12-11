À quelle heure sort la mise à jour The Last of the Druids de Path of Exile 2 ?

La prochaine grande mise à jour de Path of Exile 2, intitulée The Last of the Druids, arrive ce 12 décembre. Très attendue par les fans, elle introduira notamment une nouvelle classe, et de nombreuses améliorations. Voici à quelle heure précise elle sera disponible.
Les développeurs de Path of Exile 2
, Grinding Gear Games, ont officiellement confirmé que la mise à jour The Last of the Druids
serait déployée simultanément sur toutes les plateformes prises en charge : PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Seulement, une partie des joueurs se demandent à quelle heure elle arrivera
, pour profiter de ces nouveautés attendues le plus vite possible.
Heure de sortie pour The Last of the Druids, nouvelle mise à jour de PoE 2
The Last of the Druids
sera disponible le vendredi 12 décembre à 20h00 (heure française) dans Path of Exile 2
. Les joueurs pourront donc profiter en même temps de cette mise à jour majeure, peu importe leur plateforme. Il faudra néanmoins attendre la fin de la journée, mais vous aurez ensuite tout un week-end pour vous plonger dans tout ça. En espérant qu'aucun problème majeur ne vienne contrecarrer l'expérience de la communauté, comme cela a parfois été le cas par le passé étant donné qu'il s'agit probablement de la plus grande mise à jour de PoE2 depuis son lancement, il y a un an.
Rappel des nouveautés de The Last of the Druids
Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, on retrouve notamment :
- Une nouvelle classe, le Druide
- 30 nouvelles gemmes
- 11 objets uniques
- Rééquilibrages importants d'une centaine de compétences passives
- Nouvelle gestion de la difficulté
- Ajout de la ligue Fate of the Vaal, permettant de personnaliser des donjons, avec un nouveau boss
- Optimisation importante pour améliorer les performances
Ces ajouts viendront enrichir considérablement l'expérience des joueurs et renouveler en profondeur le gameplay de Path of Exile 2
. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur la mise à jour The Last of the Druids dans cet article
.
Rendez-vous donc le vendredi 12 décembre à partir de 20 heures pour relancer Path of Exile 2
et profiter de cette belle mise à jour. De quoi faire revenir de nombreux joueurs qui en avait terminé avec le hack 'n' slash, mais qui seront heureux de voir ces nouveautés, qui améliorent clairement l'expérience. Rappelons aussi que la version 1.0
devrait sortir d'ici fin 2026.
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