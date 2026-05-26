Paralives s'offre un bon démarrage et de nombreuses évaluations positives

Disponible depuis quelques heures seulement en accès anticipé, Paralives a reçu ses premiers avis et réunit déjà de nombreux amateurs de simulations de vie.

Après Les Sims et inZOI, un nouvel acteur débarque dans le monde des simulations de vie : Paralives. Proposé en accès anticipé, le titre est disponible depuis le 25 mai 2026 et il était attendu par les amateurs du genre.

Profitant du week-end prolongé de la Pentecôte, certains d'entre vous ont répondu à son appel. D'ailleurs, il a déjà réuni plus de 78 000 joueurs en pointe, ce qui est très encourageant.

Premiers avis très positifs pour Paralives

Si les joueurs sont nombreux pour un jeu en accès anticipé, le contenu proposé semble déjà combler celles et ceux qui aiment imaginer des histoires du quotidien. Les avis déjà publiés sur Steam saluent notamment les « outils de construction fluides, agréables à utiliser et incroyablement polyvalents ».

D'autres mettent en avant « le monde ouvert, le style graphique, la personnalisation, les outils de modding et les mécaniques RPG ».

Pour le prix d'une extension des Sims 4, vous obtenez ce charmant jeu indépendant avec TOUTES les mises à jour gratuites.

Mais l'un des points qui revient régulièrement dans les évaluations des joueurs est la garantie d'accéder à l'ensemble des futurs contenus gratuitement. Cela promet donc un titre capable de rivaliser avec Les Sims 4 sur le long terme. Mais comme tout accès anticipé, Paralives possède quelques défauts qui ont aussi été pointés du doigt.

Quelques problèmes, mais une vraie possibilité d'évolution

Sans grande surprise, l'expérience de nombreux joueurs a été gâchée par quelques bugs. Toutefois, ce genre de souci est très fréquent, sachant que le jeu n'est actif que depuis 24 heures à l'heure où ces lignes sont rédigées. D'autres lui reprochent d'avoir un « gameplay assez creux. Il est très… lent. Non pas en termes de performances, mais en termes de réactivité ».

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Cependant, il faut garder en tête qu'il s'agit d'un accès anticipé. Paralives va donc évoluer au gré des mises à jour, mais aussi des commentaires et des problèmes rapportés par sa communauté. Amateurs de simulations de vie, gardez donc un œil sur ce jeu prometteur et coloré, disponible uniquement sur PC et Mac pour le moment.