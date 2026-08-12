Paralives rend son monde plus vivant avec sa nouvelle mise à jour

Depuis le 10 août 2026, la version 0.1.7 de Paralives est officiellement disponible. Celle-ci apporte de nombreux améliorations liées à la qualité de vie et transforme de manière radicale les jeunes résidents de votre ville.

Petit à petit, le monde de Paralives grandit au gré des mises à jour. En mai dernier, les développeurs avaient partagé une feuille de route avec des mises à jour prévues entre juin et septembre.

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Celles-ci doivent notamment corriger certains bugs, améliorer les performances et la qualité de vie globale du titre. La version 0.1.7 est désormais déployée et son premier ajout notable concerne les bébés.

Une pluie de nouveautés à découvrir dans Paralives

Si vous avez des parents dans Paralives, vous avez dû faire la grimace en découvrant le visage de leur bébé, jonglant entre la parodie et l'uncanny valley. Ce détail dérangeant est maintenant corrigé et les nouveau-nés ont des visages plus mignons, même s'ils gardent de grands yeux. Mais ce n'est pas le seul élément esthétique qui va rendre les rues de Melino plus belles et plus inspirées par le réel.

Désormais, les joueurs peuvent boire un café, découvrir les noms des rues et ruelles de Melino ou profiter d'éclairages en intérieur améliorés. De nouvelles textures de sols sont disponibles pour personnaliser vos intérieurs et des motifs inédits sont ajoutés sur les vêtements. Vous pouvez ranger la nourriture dans votre réfrigérateur et même déguster un plat végétarien dans les différents restaurants de la ville.

Plus d'interactions, dont une qui manque encore à l'appel chez la concurrence

Au niveau des interactions sociales, cette mise à jour de Paralives ajoute des nouveautés bienvenues comme l'attribution des places dans chaque lit. Notons que cette fonctionnalité, bien que très simple, est pourtant absente chez son grand rival : Les Sims 4. Les habitants de Melino peuvent aussi faire des câlins à leurs proches (pas uniquement à leur moitié), emménager avec leurs amis, les inviter sur un terrain ou arrêter de parler à un ami grâce à cette mise à jour.

Alors n'attendez plus pour découvrir toutes les nouveautés de la version 0.1.7 de Paralives. Rappelons que le titre est jouable exclusivement sur PC et qu'il est proposé en accès anticipé pour le moment.