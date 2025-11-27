Le concurrent des Sims dévoile enfin son véritable potentiel avec du gameplay

Malgré un report décevant à mai 2026, Paralives rassure. Une longue séquence de gameplay inédite prouve que le titre a compris ce qui manquait cruellement à Inzoi : une véritable âme. Analyse d'une simulation qui pourrait enfin bousculer l'hégémonie des Sims.
L'attente sera plus longue que prévu, mais elle en vaudra peut-être la peine. Alors que la renaissance tant attendue des simulations de vie semblait compromise par le report soudain de Paralives
à mai 2026, l'équipe de développement a su apaiser les esprits. Comment ? En dévoilant 45 minutes de gameplay brut
, sans coupure, comme promis lors de l'annonce de son retard. Et contre toute attente, cette présentation est très convaincante et promet d'éviter l'écueil majeur rencontré par son concurrent direct, inZOI
: un mode Vie sans âme.
Une profondeur de jeu qui rassure
La démo se concentre sur un unique « Para » dans son petit appartement et le quartier commerçant adjacent. Si cette échelle réduite aurait pu inquiéter sur l'étendue du monde, elle a surtout permis de mettre en lumière la profondeur de la simulation
. C'est ici que Paralives
semble tirer son épingle du jeu face aux coquilles vides graphiquement impressionnantes. Des détails semblent tout changer, comme le journal local quotidien suggérant des activités, ou encore des barres de progression de compétences très visibles accompagnées de notifications gratifiantes.
Le système de conversation incite réellement à choisir ses réponses plutôt qu'à spammer une interaction pour faire monter une jauge. De plus, les traits de personnalité offrent des bonus de gameplay concrets, comme jouer de la musique pour dissiper la tristesse. L'immersion passe aussi par des humeurs contextuelles, comme la gêne ressentie en entrant dans une salle de bain occupée, ou la possibilité d'entrer dans les boutiques pour acheter directement les objets exposés.
Paralives face au syndrome inZOI
C'est précisément sur ce terrain que la comparaison avec inZOI devient intéressante
. Le concurrent coréen, malgré sa beauté plastique, a souffert lors de son accès anticipé d'un mode Vie jugé superficiel par de nombreux joueurs. Nous manquons souvent de raisons d'interagir avec des personnages. Paralives semble lui avoir compris cette leçon. Même si les développeurs ont admis que le report était dû à des bugs et un manque d'activités, la direction prise est la bonne
.
Bien sûr, la vidéo montrait encore des bugs techniques, comme des personnages traversant les murs ou des valeurs numériques manquantes. Mais fondamentalement, nous ressentons l'envie de créer ses propres objectifs et d'orchestrer le chaos de la vie de ses protégés
. C'est une différence de philosophie majeure.
L'héritage des Sims 2
Là où Les Sims 4 et inZOI tendent vers une expérience très ouverte, presque bac à sable sans contraintes, Paralives semble lorgner du côté de l'expérience proposée par Les Sims 2
, une simulation qui vous lance des défis. C'est un choix de design clivant (pour certains) mais nécessaire pour ceux qui cherchent plus qu'une simple maison de poupée virtuelle. Il nous reste désormais un peu plus de six mois avant l'accès anticipé pour voir si cette promesse d'une simulation vivante et stimulante se concrétisera manette en main.
Paralives sortira le 25 mai 2026 sur PC (voir les configurations PC
), en accès anticipé. Les développeurs devraient partager d'autres informations au fur et à mesure que la date fatidique approche, mais ces 45 minutes ont de quoi rassurer sur la qualité du projet.
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