Le concurrent des Sims dévoile enfin son véritable potentiel avec du gameplay



le 27 novembre 2025 à 15h57 Publié par Corentin Rimbert le 27 novembre 2025 à 15h57

Malgré un report décevant à mai 2026, Paralives rassure. Une longue séquence de gameplay inédite prouve que le titre a compris ce qui manquait cruellement à Inzoi : une véritable âme. Analyse d'une simulation qui pourrait enfin bousculer l'hégémonie des Sims.