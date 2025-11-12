Paralives : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Paralives.

Configurations PC Paralives

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Windows 11 Processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 (2.5 GHz) Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 (3.0 GHz) Mémoire 12 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou RX 6600 XT NVIDIA RTX 2060 ou RX 7600 XT DirectX Version 11 Version 11 Stockage requis 8 Go d'espace disque disponible 8 Go d'espace disque disponible













Les détails des configurations minimale et recommandée sur Mac

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) macOS Big Sur 11 (ou plus récent) MacOs Big Sur 11 (ou plus récent) Processeur (CPU) Apple M2 Apple M3 Mémoire (RAM) 12 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique (GPU) Apple M2 Apple M3

Devant arriver sur PC en accès anticipé au début du mois de décembre 2025,, qui est catégorisé comme un jeu de simulation de vie, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient tout particulièrement le genre. De ce fait, et comme toujours, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que les développeurs ont partagé les configurations pour PC et pour Mac. L'équipe de développement a, ainsi, indiqué qu'il convient de posséder une mémoire vive d'au minimum 12 Go et d'avoir 8 Go d'espace disque disponible pour installerPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive en accès anticipé le 25 mai 2026, après un petit report, et ce, sur PC ainsi que Mac.