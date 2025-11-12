Paralives : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2025 à 12h08
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Paralives.
Paralives : Les configurations PC
Devant arriver sur PC en accès anticipé au début du mois de décembre 2025, Paralives, qui est catégorisé comme un jeu de simulation de vie, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient tout particulièrement le genre. De ce fait, et comme toujours, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Paralives.

Configurations PC Paralives

paralives-environnement
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Paralives, sachez que les développeurs ont partagé les configurations pour PC et pour Mac. L'équipe de développement a, ainsi, indiqué qu'il convient de posséder une mémoire vive d'au minimum 12 Go et d'avoir 8 Go d'espace disque disponible pour installer Paralives.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Paralives ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10  Windows 11
Processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 (2.5 GHz) Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 (3.0 GHz)
Mémoire 12 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou RX 6600 XT NVIDIA RTX 2060 ou RX 7600 XT
DirectX Version 11 Version 11
Stockage requis 8 Go d'espace disque disponible 8 Go d'espace disque disponible

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Les détails des configurations minimale et recommandée sur Mac

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation (OS) macOS Big Sur 11 (ou plus récent)  MacOs Big Sur 11 (ou plus récent)
Processeur (CPU) Apple M2 Apple M3
Mémoire (RAM) 12 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique (GPU) Apple M2 Apple M3

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Paralives arrive en accès anticipé le 25 mai 2026, après un petit report, et ce, sur PC ainsi que Mac.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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