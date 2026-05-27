Paralives partage une première roadmap

Les développeurs de Paralives ont, récemment, dévoilé une première roadmap pour leur jeu de simulation de vie.

Lancé en accès anticipé sur PC le 25 mai dernier, le jeu de simulation Paralives connaît déjà un certain succès. Durant toute cette phase d'early access, les développeurs ont, bien entendu, prévu d'agrémenter leur titre. D'ailleurs, une première roadmap pour Paralives a déjà été révélée.

Paralives s'offre sa première feuille de route

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de Paralives ont partagé des informations sur les contenus à venir via une première roadmap. Ainsi, nous apprenons que durant plusieurs mois, soit de juin à septembre 2026, le studio se concentrera sur l'amélioration de l'expérience et la correction de problèmes. Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des optimisations, des corrections, des changements et des améliorations de qualité de vie.

La première mise à jour majeure arrivera, quant à elle, au cours du quatrième trimestre de 2026 sur Paralives. Par la suite, d'autres patchs seront déployés et apporteront, notamment, des nouveautés concernant la météo et les saisons, mais aussi des piscines et des animaux de compagnie. Nul doute que les développeurs partageront de plus amples détails à l'avenir.

Paralives will be out Monday at 10AM EDT!!! check out our roadmap to know what's coming during the next few months of Early Access 🤩 pic.twitter.com/7GH1GixRty — Paralives (@ParalivesGame) May 22, 2026

Paralives est déjà un succès

Le jeu de simulation Paralives était très attendu par la communauté. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous car les développeurs ont indiqué que Paralives s'est écoulé à plus de 250 000 copies dans le monde entier, et ce, en seulement 8 heures après son lancement en accès anticipé. Il y a de très grandes chances que ce chiffre évolue encore dans les prochains jours.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Paralives est disponible en accès anticipé sur PC.