Les développeurs de Paralives ont, récemment, confirmé qu'aucun DLC payant ne sera mis à la disposition des joueurs, seulement des mises à jour gratuites.

Le jeu de simulation Paralives connaît un très beau démarrage, depuis sa sortie en accès anticipé le 25 mai 2026. Il y a très peu de temps, les développeurs ont répondu à certaines questions des internautes et ont, ainsi, confirmé que Paralives n'aura pas de DLC payants à l'avenir.

Pas de DLC payants pour Paralives

En effet, au cours d'une session « Ask Us Anything » sur Reddit, Alex Massé, qui est « Lead developer », a indiqué que Paralives ne proposera jamais de DLC payants, « seulement des mises à jour gratuites », et ce, même après la fin de l'accès anticipé. À ce propos, Alex Massé a déclaré :

Il n'y aura jamais de DLC payants, seulement des mises à jour gratuites ! Même après l'accès anticipé. En tant que fans de jeux de simulation de vie, nous voulions créer un jeu auquel nous aurions nous-mêmes envie de jouer sans avoir à acheter tout un tas de contenu supplémentaire, et nous sommes ravis d'avoir pu concrétiser cela. Comme notre équipe est petite (seulement 15 personnes), les ventes réalisées jusqu'à présent nous permettront de tenir pendant de nombreuses années, même si nous agrandissons l'équipe. Nous sommes donc tranquilles et vraiment reconnaissants de cette situation !

Cette nouvelle devrait, ainsi, ravir les joueurs et les joueuses qui se sont déjà plongés dans Paralives, et qui comptent continuer leur aventure durant les mois à venir. D'ailleurs, les développeurs ont déjà partagé des détails concernant le suivi dudit jeu de simulation.

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by u/_amasse from discussion

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Une première mise à jour majeure prévue pour Paralives

Quelques jours avant le lancement en accès anticipé de Paralives, le studio de développement en charge du titre avait précisé, dans une roadmap, qu'une première mise à jour majeure sera déployée au cours du quatrième trimestre 2026. Toutefois, nous ne possédons pas de détails concernant son contenu, pour le moment. À l'heure actuelle et jusqu'au mois de septembre 2026, les développeurs de Paralives se concentrent sur des optimisations, des corrections et des améliorations.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Paralives est disponible en accès anticipé sur PC.