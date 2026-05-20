Paralives montre son gameplay avant sa sortie en accès anticipé

Les développeurs de Paralives ont, récemment, partagé une bande-annonce de gameplay, alors que le lancement du titre est prévu dans quelques jours.

Comme vous le savez probablement déjà, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre pour découvrir Paralives, étant donné que le jeu de simulation de vie doit arriver le 25 mai prochain. D'ailleurs, afin de préparer les joueurs et les joueuses, le studio de développement a dévoilé le gameplay de Paralives en vidéo.

Un trailer de gameplay pour Paralives

En effet, il y a très peu de temps, l'équipe de développement de Paralives a dévoilé une bande-annonce de gameplay. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent avoir un aperçu du système de personnalisation des Paras (personnages sur le titre), mais aussi des différentes fonctionnalités présentes dès le lancement en accès anticipé (storytellers, travail, activités, envies, personnalités, relations, etc.). Le studio en profite également pour montrer le système de construction de Paralives, qui permettra de façonner et décorer sa maison idéale.

Des détails sur le contenu de l'accès anticipé de Paralives

Sur la page Steam du titre, les développeurs de Paralives ont apporté des informations concernant le contenu de l'accès anticipé. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une « palette d'options de personnalisation », à un « vaste catalogue de vêtements », et, bien sûr, diverses activités pour les Paras :

Dans sa version actuelle, le jeu ne manque pas de contenu. Laissez libre cours à votre créativité : roue chromatique, meubles redimensionnables, et toute une palette de personnalisation vous attendent ! Donnez vie à des personnages uniques grâce à nos outils de création et à notre vaste catalogue de vêtements, puis regardez-les construire leur vie : décrocher un emploi, nouer des relations, cultiver leurs passions et découvrir tout ce que le monde a à offrir.

Devant durer « environ deux ans », l'accès anticipé permettra aux développeurs de Paralives d'ajouter progressivement de nouveaux contenus sur le titre. D'ailleurs, le studio a prévu d'implanter « des animaux de compagnie, des voitures, des habitations flottantes et un éditeur de ville, mais aussi d'enrichir le contenu existant : meubles, vêtements, traits de personnalité, interactions sociales, compétences, activités et bien plus ! ».

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Rendez-vous donc le 25 mai 2026 pour découvrir Paralives, qui sort, à cette date, en accès anticipé sur PC.