Palworld s'offre un crossover inattendu

Une belle surprise arrivera prochainement pour les joueurs de Palworld et de Terraria. Les deux titres auront droit à un crossover exceptionnel prévu pour 2025.
Après un lancement réussi début 2024, Palworld
continue de captiver les chasseurs de Pals du monde entier. Si les petites créatures ont valu à Pocket Pair quelques problèmes avec The Pokémon Company, le titre est toujours disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5. Depuis son lancement, Palworld a vu son contenu global étoffé, notamment avec l'arrivée de la mise à jour Sakurajima
. Mais en 2025, les petits monstres armés vont aller encore plus loin, vers des terres en 2D et pixelisées
.
Un crossover entre Palworld et Terraria
Le compte officiel X/Twitter de Palworld a annoncé une surprise de taille pour l'an prochain. En effet, le titre de Pocket Pair va avoir droit à un crossover avec le jeu indépendant Terraria
. Sur la publication, il est possible de voir des personnages tirés de chaque jeu se serrer la main, désireux de vivre une nouvelle aventure ensemble. Si la nouvelle a de quoi réjouir les deux communautés, une question vient immédiatement à l'esprit : qui de Palworld ou de Terraria accueillera ce crossover ?
À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si ce crossover concernera un seul titre ou les deux. En effet, même si elle est publiée sur le compte de Palworld, l'illustration possède un style rappelant celui de Terraria. Mais ce choix est justifié car, comme Terraria, Palworld possède un gameplay axé sur la survie et impliquant la construction d'objets.
Pour le moment, Pocket Pair n'a partagé aucune information précise, que ce soit la date de sortie ou le contenu de ce crossover.
Néanmoins, il sera intéressant de voir ce que les deux titres pourront proposer, quitte à voir des créatures hostiles dans Palworld devenir des alliés dans Terraria.
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