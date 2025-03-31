Palworld ressort son dating sim More Than Just Pals, et cette fois, ce n'est peut-être pas une blague

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2025 à 17h04
Palworld récidive en relançant « More Than Just Pals », un jeu dating sim initialement présenté comme une blague. Mais cette fois-ci, les développeurs semblent bien décidés à aller jusqu'au bout.
Palworld ressort son dating sim More Than Just Pals, et cette fois, ce n'est peut-être pas une blague
Pocketpair, le studio derrière Palworld, connu pour son mélange surprenant entre Pokémon et armes à feu, vient de raviver la curiosité autour d'un projet présenté initialement comme une plaisanterie du 1er avril 2024 : Palworld: More Than Just Pals. Ce dating sim improbable, qui permettrait aux joueurs de vivre des relations romantiques avec les fameuses créatures Pals, revient aujourd'hui sous une forme plus concrète, laissant planer le doute sur sa véritable nature.

Un projet qui prend une tournure étonnamment sérieuse

À première vue, tout porte encore à croire à une blague particulièrement élaborée. Pourtant, les développeurs ont mis en ligne une véritable page Steam dédiée à More Than Just Pals, présentant un trailer inédit ainsi que des captures d'écran détaillées. Le jeu propose ainsi aux joueurs une vie scolaire fictive, dans laquelle ils pourront choisir entre nouer de simples amitiés, développer des romances, ou même, fidèle à l'humour sombre du studio, « démanteler et manger » leurs partenaires virtuels.

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Les personnages principaux, dont certains avaient déjà été introduits lors de la première annonce humoristique, reviennent avec des présentations approfondies :
  • Splatterina, spécialiste en bricolage et médecine.
  • Nurse Saya, infirmière décontractée aux penchants festifs.
  • Katress, une Pal sûre de son charme irrésistible.
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Cette seconde présentation renforce les soupçons que le jeu pourrait finalement sortir, notamment grâce à la qualité du matériel promotionnel dévoilé cette fois-ci.

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Une communication officielle toujours ambiguë

La confusion persiste, d'autant que le directeur de communication de Palworld, John « Bucky » Buckley, continue d'assurer publiquement que le jeu existe réellement.

Pourtant, beaucoup continuent d'y voir un canular particulièrement poussé :

« Pas encore cette blague d'avril, c'est triste », écrit un utilisateur sur X. Ce à quoi le compte officiel répond avec humour : « Blague d'avril ? Quelle blague ? Ajoutez-le à votre wishlist sur Steam ! »

Pour alimenter davantage cette ambiguïté, Pocketpair a même lancé un concours permettant de gagner un coussin à l'effigie de Lovander, une Pal décrite comme une « prédatrice amoureuse » qui poursuit chaque année de nouveaux étudiants.

Un contexte délicat, entre succès et procès

La réapparition de More Than Just Pals intervient alors que Palworld traverse une période compliquée, notamment marquée par un conflit juridique avec Nintendo pour violation présumée de brevets liés à certaines mécaniques du jeu, comme la capture des créatures à l'aide d'une balle. 
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En dépit de ces ennuis judiciaires, Pocketpair ne semble pas vouloir ralentir le rythme : Palworld a récemment accueilli une mise à jour majeure incluant cross-play et mode photo, et pourrait même envisager une sortie sur la future Nintendo Switch 2, à condition que les performances techniques le permettent.

Blague ou réalité, le public semble déjà conquis

Que ce nouveau projet soit un poisson d'avril ou non, il est clair que More Than Just Pals trouve déjà son public. Les joueurs, intrigués ou amusés, montrent un intérêt certain pour cette proposition audacieuse, confirmant une fois de plus que Palworld ne fait décidément rien comme tout le monde. L'avenir proche devrait clarifier la situation, mais une chose est certaine : Pocketpair sait définitivement comment faire parler de ses jeux.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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