Palworld : Attention si vous jouez avec des mods, la 1.0 pourrait causer des problèmes

Palworld s'apprête à tourner une page historique de son développement avec la sortie de sa version 1.0. Mais avant de plonger dans cette mise à jour colossale, le studio Pocketpair lance un avertissement crucial pour protéger vos sauvegardes si vous utilisez des mods.

Après plus de deux années passées en accès anticipé et avoir rassemblé une communauté impressionnante de plus de quarante millions de joueurs à travers le monde, le célèbre jeu de survie Palworld s'apprête à déployer sa version finale d'ici quelques heures. Cependant, cette transition majeure ne se fera pas sans quelques précautions indispensables, tout particulièrement pour les nombreux amateurs de modifications communautaires qui ont personnalisé leur aventure.

Une mise à jour aux proportions littéralement démesurées

Le passage à la version 1.0 n'est pas une simple formalité technique pour le studio Pocketpair. Les changements apportés au jeu de survie sont si vastes qu'ils ont même surpris l'équipe de développement elle-même. John Buckley, le responsable de la communication du studio, a récemment révélé une anecdote fascinante concernant le patch notes. Celui-ci en effet plus de 10 000 le mots et 66 000 caractères. Ce volume d'informations est tel qu'il dépasse largement la limite stricte imposée par la plateforme Steam pour les publications de blog.

Le studio a donc dû revoir en profondeur la quasi-totalité des systèmes du jeu, ce qui promet une expérience grandement améliorée, plus riche et plus stable, mais qui implique inévitablement des bouleversements techniques majeurs sous le capot.





















































L'avertissement crucial de Pocketpair concernant les mods

C'est précisément cette refonte en profondeur du code qui pousse les développeurs à tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. L'architecture interne du jeu ayant été massivement modifiée pour accueillir les nouveautés, les mods installés sur les versions précédentes risquent de provoquer des conflits désastreux. Le studio a pris la parole sur ses différents réseaux sociaux pour clarifier la situation et protéger les parties de ses utilisateurs.

Palworld 1.0 introduit des changements majeurs dans les systèmes sous-jacents du jeu, et nous avons confirmé que les mods installés avant la mise à jour peuvent causer des problèmes s'ils sont laissés en place.

About Mods and 1.0!

Thank you to the amazing Palworld modding community, for their continued creativity and dedication to making fun mods for all to play.



Palworld 1.0 introduces major changes to the game's underlying systems, and we've confirmed that mods installed before the… pic.twitter.com/DAvxRYTpJW — Palworld (@Palworld_EN) July 9, 2026

Pour éviter les plantages inopinés en pleine partie, les bugs corrompant définitivement les sauvegardes ou tout autre comportement anormal du moteur physique, la consigne des créateurs est extrêmement claire. Il est vivement recommandé de supprimer temporairement tous les mods avant même de lancer le téléchargement de la mise à jour. Une fois la version 1.0 correctement installée, les joueurs sont invités à réinstaller leurs mods un par un afin de vérifier minutieusement leur compatibilité avec les nouveaux fichiers du jeu.

Malgré ces contraintes techniques temporaires qui pourraient frustrer certains joueurs pressés, Pocketpair tient à rassurer sa vaste communauté de créateurs. Le studio a réitéré son attachement viscéral aux mods, confirmant que le jeu continuera de les supporter pleinement et officiellement dans sa version finale. Les développeurs demandent simplement un peu de patience, le temps que les créateurs indépendants mettent à jour leurs travaux pour s'adapter parfaitement à la nouvelle architecture logicielle du jeu.

En autre, le studio a aussi annoncé que le prix n'allait pas augmenter avec la sortie de la 1.0 de Palworld. Le rendez-vous est donné pour demain, date de sortie de cette mise à jour majeure. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 22,44 € au lieu de 29 €, soit 23 % de réduction.