Palworld lance enfin le cross-play et plein d'autres nouveautés avec la mise à jour 0.5.0

Les joueurs de Palworld vont enfin pouvoir profiter du cross-play, mais aussi d'autres nouveautés avec la dernière mise à jour, la version 0.5.0.

Patch 19 mars Palworld Nouveau Contenu Crossplay Le crossplay est désormais disponible sur toutes les plateformes.

Palbox Globale Stockez vos Pals dans la Palbox Globale et transférez-les entre différents mondes.

Stockage Dimensionnel de Pals Nouveau système de stockage avec une capacité 10 fois supérieure à une Palbox classique. Accessible aux membres de la guilde. Peut être utilisé comme stockage personnel via des paramètres privés.

Système d'Armures Cosmétiques Vous pouvez désormais équiper des armures cosmétiques via la Coiffeuse Antique. Modifiez l'apparence du personnage sans affecter les statistiques de l'armure.

Mode Photo Accessible depuis la Roue des Commandes Pal. Permet de cacher l'interface et déplacer la caméra librement pour prendre de belles captures d'écran.

Table de Dessin Combinez des plans de faible rareté pour en créer de plus haute rareté.

Serveurs dédiés pour Mac Ajustements des Spécifications Les bâtiments peuvent être placés même s'ils chevauchent un Pal.

Les fondations ou toits connectés s'alignent automatiquement dans la même direction.

Affecter un Pal de glace au Marché aux Puces ralentit la détérioration des objets.

Des torches ont été ajoutées à l'entrée des donjons aléatoires pour une meilleure visibilité.

Les joueurs peuvent désormais s'asseoir sur les chaises et les coussins.

Certaines armes infligeant des dégâts très élevés aux arbres ne feront plus tomber d'objets lors de leur destruction.

Ajout de nouveaux PNJ et amélioration du comportement des PNJ pendant les conversations. Ajustements de l'Équilibrage Ajustement des récompenses des coffres élémentaires : Contiennent toujours des Dog Coins. Petite chance d'obtenir des livres d'aptitude au travail. (Les coffres existants gardent leurs anciennes récompenses.)

EXP augmentée en battant l'Hélicoptère d'Attaque.

DPS des lance-flammes augmenté.

Attaque par défaut des Pals Électriques et Ténèbres ajustée lorsqu'ils sont en temps de recharge.

Certains PNJ humains ont désormais des aptitudes au travail et des animations spécifiques.

Les boss de raid invoqués ne peuvent plus endommager les autres bases.

Ajout de l'attribut Eau à Dumud.

Ajustement des récompenses d'événements PNJ : Réinitialisation des conversations PNJ permettant de récupérer à nouveau les récompenses.

Interface Utilisateur (IU) Favoris catégorisés en groupes : Favori 1, Favori 2, Favori 3.

Maintenir les boutons +/- dans l'Amélioration d'Âme Pal augmente/diminue continuellement les valeurs.

Nouvelle option de tri pour la Pal Box : Tri par Niveau d'Aptitude au Travail.

Ajout d'une option de taille de texte « Très grande ».

Ajout du Mode Plein Écran. Succès Ajout de plusieurs nouveaux succès. Correction de bugs Correction du problème projetant les joueurs dans l'espace lorsqu'ils grimpent.

Correction d'un bug propulsant les joueurs dans les airs lorsqu'ils étaient étourdis par un ennemi en chevauchant un Pal volant au-dessus de l'eau.

Correction d'un problème où un Pal invoqué ciblait aussi le Marchand du Marché Noir et le Marchand de Médailles.

Correction d'un bug où les Jetons de Prime aux effets identiques ne s'empilaient pas correctement.

Correction d'un problème propulsant les joueurs en descendant d'Azurmane.

Correction d'un problème sur les serveurs dédiés où les Pals restaient bloqués sur les boîtes de nourriture.

Correction d'un problème où les PNJ de raid pouvaient attaquer les joueurs à travers les murs.

Correction d'un bug sur les serveurs dédiés empêchant les effets des Jetons de Prime d'être appliqués à la connexion.

Correction d'un problème où attaquer certains PNJ n'augmentait pas le niveau de criminalité.

Plusieurs autres corrections de bugs mineurs.

Annoncé il y a peu de temps, le cross-play est enfin là pour. Le jeu sensation du début d'année 2024, qui est maintenant disponible sur PC, PlayStation et Xbox, n'était pas encore compatible avec le cross-play, rendant donc les sessions entre différentes plateformes impossibles.Ce problème est maintenant corrigé puisque. D'autres nouveautés sont également implantées avec cette mise à jour, que vous pouvez découvrir dans le patch notes de la versionci-dessous.