Palworld lance enfin le cross-play et plein d'autres nouveautés avec la mise à jour 0.5.0

Les joueurs de Palworld vont enfin pouvoir profiter du cross-play, mais aussi d'autres nouveautés avec la dernière mise à jour, la version 0.5.0.
Annoncé il y a peu de temps, le cross-play est enfin là pour Palworld
. Le jeu sensation du début d'année 2024, qui est maintenant disponible sur PC, PlayStation et Xbox, n'était pas encore compatible avec le cross-play, rendant donc les sessions entre différentes plateformes impossibles.
Ce problème est maintenant corrigé puisque le cross-play est activé
. D'autres nouveautés sont également implantées avec cette mise à jour, que vous pouvez découvrir dans le patch notes de la version 0.5.0 de Palworld
ci-dessous.
Patch 19 mars Palworld
Nouveau Contenu
- Crossplay
- Le crossplay est désormais disponible sur toutes les plateformes.
- Palbox Globale
- Stockez vos Pals dans la Palbox Globale et transférez-les entre différents mondes.
- Stockage Dimensionnel de Pals
- Nouveau système de stockage avec une capacité 10 fois supérieure à une Palbox classique.
- Accessible aux membres de la guilde.
- Peut être utilisé comme stockage personnel via des paramètres privés.
- Système d'Armures Cosmétiques
- Vous pouvez désormais équiper des armures cosmétiques via la Coiffeuse Antique.
- Modifiez l'apparence du personnage sans affecter les statistiques de l'armure.
- Mode Photo
- Accessible depuis la Roue des Commandes Pal.
- Permet de cacher l'interface et déplacer la caméra librement pour prendre de belles captures d'écran.
- Table de Dessin
- Combinez des plans de faible rareté pour en créer de plus haute rareté.
- Serveurs dédiés pour Mac
Ajustements des Spécifications
- Les bâtiments peuvent être placés même s'ils chevauchent un Pal.
- Les fondations ou toits connectés s'alignent automatiquement dans la même direction.
- Affecter un Pal de glace au Marché aux Puces ralentit la détérioration des objets.
- Des torches ont été ajoutées à l'entrée des donjons aléatoires pour une meilleure visibilité.
- Les joueurs peuvent désormais s'asseoir sur les chaises et les coussins.
- Certaines armes infligeant des dégâts très élevés aux arbres ne feront plus tomber d'objets lors de leur destruction.
- Ajout de nouveaux PNJ et amélioration du comportement des PNJ pendant les conversations.
Ajustements de l'Équilibrage
- Ajustement des récompenses des coffres élémentaires :
- Contiennent toujours des Dog Coins.
- Petite chance d'obtenir des livres d'aptitude au travail.
- (Les coffres existants gardent leurs anciennes récompenses.)
- EXP augmentée en battant l'Hélicoptère d'Attaque.
- DPS des lance-flammes augmenté.
- Attaque par défaut des Pals Électriques et Ténèbres ajustée lorsqu'ils sont en temps de recharge.
- Certains PNJ humains ont désormais des aptitudes au travail et des animations spécifiques.
- Les boss de raid invoqués ne peuvent plus endommager les autres bases.
- Ajout de l'attribut Eau à Dumud.
- Ajustement des récompenses d'événements PNJ :
- Réinitialisation des conversations PNJ permettant de récupérer à nouveau les récompenses.
Interface Utilisateur (IU)
- Favoris catégorisés en groupes : Favori 1, Favori 2, Favori 3.
- Maintenir les boutons +/- dans l'Amélioration d'Âme Pal augmente/diminue continuellement les valeurs.
- Nouvelle option de tri pour la Pal Box : Tri par Niveau d'Aptitude au Travail.
- Ajout d'une option de taille de texte « Très grande ».
- Ajout du Mode Plein Écran.
Succès
- Ajout de plusieurs nouveaux succès.
Correction de bugs
- Correction du problème projetant les joueurs dans l'espace lorsqu'ils grimpent.
- Correction d'un bug propulsant les joueurs dans les airs lorsqu'ils étaient étourdis par un ennemi en chevauchant un Pal volant au-dessus de l'eau.
- Correction d'un problème où un Pal invoqué ciblait aussi le Marchand du Marché Noir et le Marchand de Médailles.
- Correction d'un bug où les Jetons de Prime aux effets identiques ne s'empilaient pas correctement.
- Correction d'un problème propulsant les joueurs en descendant d'Azurmane.
- Correction d'un problème sur les serveurs dédiés où les Pals restaient bloqués sur les boîtes de nourriture.
- Correction d'un problème où les PNJ de raid pouvaient attaquer les joueurs à travers les murs.
- Correction d'un bug sur les serveurs dédiés empêchant les effets des Jetons de Prime d'être appliqués à la connexion.
- Correction d'un problème où attaquer certains PNJ n'augmentait pas le niveau de criminalité.
- Plusieurs autres corrections de bugs mineurs.
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