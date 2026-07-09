Palworld 1.0 : Faut-il recommencer une nouvelle partie pour la sortie officielle ?

Avec le lancement officiel de la version 1.0 de Palworld, une question cruciale se pose pour tous les aventuriers de la première heure : faut-il abandonner son ancienne sauvegarde pour repartir de zéro ? Découvrez les recommandations des développeurs et l'impact des nouveautés sur votre progression.

Après plus de deux ans et demi passés en accès anticipé, Palworld franchit enfin le cap de sa sortie finale en version 1.0. Ce lancement majeur s'accompagne d'une refonte globale de nombreux aspects du titre ainsi que d'un afflux massif de nouveaux contenus. Si vous hésitez à créer un tout nouveau monde ou à prolonger votre session actuelle, voici les éléments clés pour prendre la meilleure décision.

Faut-il lancer une nouvelle sauvegarde pour Palworld 1.0 ?

La réponse est oui. Il est vivement conseillé de démarrer une toute nouvelle partie pour la sortie de la version 1.0, le studio de développement Pocketpair recommandant lui-même aux joueurs de repartir de zéro afin de profiter pleinement de l'ensemble des modifications apportées au titre.





















































Bien qu'il puisse être difficile de faire ses adieux à un monde façonné pendant l'accès anticipé, entamer un nouveau voyage reste le meilleur moyen d'apprécier cette version finale. En théorie, conserver votre ancienne sauvegarde ne devrait pas causer de bug technique majeur. Cependant, utiliser une partie déjà avancée risque de gâcher certains aspects de la progression ou de vous perdre face aux nombreux ajustements d'équilibrage intégrés par l'équipe de développement. Commencer sur une page blanche garantit une expérience optimale et une découverte fluide, et surtout découvrir toutes les nouveautés de la 1.0 de Palworld.

Quelles sont les nouveautés majeures de la version 1.0 ?

Bien que le patch notes n'ait pas encore été dévoilée par Pocketpair, les grands changements introduits par cette mise à jour finale sont déjà connus :

Nouveaux Pals et combats de boss : De nombreuses créatures inédites font leur apparition et intègrent le bestiaire à collectionner, tandis que les affrontements contre les boss ont été entièrement revus.

De nombreuses créatures inédites font leur apparition et intègrent le bestiaire à collectionner, tandis que les affrontements contre les boss ont été entièrement revus. Sanctuaires marins revisités : Les zones de préservation de la faune situées en pleine mer ont été retravaillées afin d'offrir des défis plus corsés lors de la capture de Pals rares.

Les zones de préservation de la faune situées en pleine mer ont été retravaillées afin d'offrir des défis plus corsés lors de la capture de Pals rares. L'Arbre du Monde accessible : Visible à l'horizon depuis le lancement du jeu, l'emblématique Arbre du Monde devient enfin une zone explorable à part entière et se retrouve au centre de l'intrigue narrative. De nouvelles régions annexes font également leur entrée.

Visible à l'horizon depuis le lancement du jeu, l'emblématique Arbre du Monde devient enfin une zone explorable à part entière et se retrouve au centre de l'intrigue narrative. De nouvelles régions annexes font également leur entrée. Système de construction enrichi : Le catalogue de structures s'agrandit avec de nouveaux ensembles de bâtiments, des pièces de décoration inédites et, surtout, l'arrivée tant attendue des mécaniques de construction sur l'eau.

Le rendez-vous est donc donné dès le 10 juillet pour découvrir la 1.0 de Palworld, qui ne changera finalement pas de nom, une autre bonne nouvelle.