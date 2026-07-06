Palworld 1.0 montre ses nouvelles options de construction dans un bref teaser

À quelques jours du lancement de la version 1.0, Palworld donne un petit aperçu de l'une de ses nouveautés sur X avec un teaser consacré à la construction et aux bases.

Palworld se prépare à l'une des étapes les plus importantes de son histoire avec le lancement de la très attendue version 1.0. Si vous ne voulez rien louper de cette version finale, découvrez juste en dessous la date et l'heure de sortie du titre de Pocket Pair.

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Cette version finale s'annonce déjà colossale avec plus de 27 pages de notes de patch et de nombreuses recommandations de la part de Bucky. En effet, le community manager de Pocket Pair invite les joueurs vétérans à relancer une nouvelle partie pour profiter au mieux des nouveautés de la version 1.0. L'une d'elles vient d'être révélée sur X et elle va donner envie aux plus créatifs de recréer une base.

Construisez une base en mer dans la version finale de Palworld

Dans un trailer de quelques secondes, Palworld 1.0 montre quelques modifications liées à la construction de base. Si la mécanique est présente depuis les débuts du jeu, elle va connaître des évolutions majeures à l'arrivée de cette mise à jour très attendue. La vidéo montre que de nouveaux éléments seront ajoutés à l'onglet de construction, des structures, du mobilier mais aussi une belle surprise.

6 days to Palworld 1.0, launching on July 10th!



New base structures, furniture, building parts, and… offshore building!



Raid mechanics also overhauled!



Show off your bases in the replies 👀 pic.twitter.com/UbUMDT99yD — Palworld (@Palworld_EN) July 4, 2026

Jusqu'à présent, les dresseurs de Pals ne pouvaient établir leur base que sur terre. Avec le lancement de la version 1.0, ils pourront découvrir les joies de la vie au bord de mer et même en mer avec la possibilité de créer des bases offshore.

De nouvelles zones à explorer, des créatures inédites à rencontrer et plus encore

Les nouvelles options de création ne sont qu'un petit aperçu de toutes les nouveautés propres à la version 1.0 de Palworld. En effet, les précédentes publications sur X ont révélé que de nouvelles missions narratives seraient ajoutées, ainsi que des écosystèmes uniques pour les sanctuaires, de nouveaux Pals, des zones inédites à explorer ou encore des « boss redoutables ».

Avec autant de nouveautés à découvrir, les curieux et les vétérans sont nombreux à compter les heures avant le déploiement de cette mise à jour très attendue. Rappelons que la version 1.0 de Palworld sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.