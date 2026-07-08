Finalement, Palworld n'augmentera pas son prix avec la 1.0

Alors que Palworld s'apprête à quitter son accès anticipé avec la très attendue mise à jour 1.0, le studio Pocketpair a pris une décision forte. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le prix du jeu n'augmentera pas, une manière de remercier sa communauté.

L'industrie du jeu vidéo nous a habitués à une règle presque immuable concernant les accès anticipés. Une fois la version finale atteinte, le prix augmente systématiquement. C'est d'ailleurs ce que Pocketpair avait envisagé, fut un temps. Mais en prenant en compte plusieurs paramètres, le studio de développement a fait le choix de conserver le même prix après la sortie de la 1.0 de Palworld, prévue ce 10 juillet.

Un geste de gratitude envers la communauté

Depuis son lancement en accès anticipé il y a plus de deux ans, début 2024, la page Steam du jeu de survie affichait un avertissement clair précisant que le prix pourrait augmenter à l'approche de la sortie officielle. Les joueurs s'attendaient donc logiquement à un passage vers un tarif avoisinant les 40 €. Le studio a finalement changé son fusil d'épaule, comme il vient de l'indiquer sur ses réseaux sociaux.

Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de Palworld suite à la sortie de la version 1.0 et de le maintenir à 29,99 euros.

After much thought, we have decided not to raise the price of Palworld following the 1.0 release and will keep it at $29.99.



We are incredibly proud of how far Palworld has come. Thanks to the amazing support of our players, it has become a success beyond our wildest dreams.



As… pic.twitter.com/ahOeIikMk0 — Palworld (@Palworld_EN) July 8, 2026

Les développeurs expliquent cette décision par le succès fulgurant de leur production. Ils se disent incroyablement fiers du chemin parcouru et considèrent ce maintien tarifaire comme une petite façon de remercier les joueurs pour leur soutien exceptionnel depuis le lancement. Cela permettra très certainement à de nombreux joueurs de l'acheter et découvrir cette expérience qui a réuni 40 millions de joueurs (Game Pass compris).





















































Le contraste avec les autres productions du marché

Cette approche détonne dans un paysage vidéoludique où la hausse des prix post-accès anticipé est la norme absolue. Les développeurs justifient généralement cette pratique par l'ajout massif de contenu et la volonté de récompenser financièrement les premiers acheteurs qui ont essuyé les plâtres techniques. Par exemple, le studio Unknown Worlds a déjà confirmé que Subnautica 2 verra son prix grimper après sa phase d'accès anticipé. Et cela semble logique.

De son côté, Thomas Mahler, à la tête du jeu de rôle No Rest for the Wicked, défendait récemment un passage à soixante euros après l'accès anticipé, estimant que les premiers joueurs méritaient une réduction. Il critiquait d'ailleurs la stratégie de titres comme Baldur's Gate 3, vendus au prix fort dès le premier jour.

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Si Pocketpair peut se permettre ce cadeau, c'est avant tout parce que l'avenir financier du studio est largement assuré. Avec quarante millions de joueurs au compteur, l'entreprise a généré des revenus colossaux, lui permettant même d'ouvrir sa propre branche d'édition et de préparer plusieurs projets dérivés, dont un jeu de cartes qui sortira à la fin du mois.

Dans tous les cas, la sortie de la 1.0 de Palworld sortira le 10 juillet. Nous ne manquerons pas de vous relayer tous les détails sur cette mise à jour massive.