Palworld : La version mobile du jeu révélée très bientôt

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 octobre 2025 à 16h57
Annoncé pour la première fois en 2024, Palworld Mobile était resté assez silencieux jusqu'ici. Cependant, Krafton a confirmé que des images seraient dévoilées dans très peu de temps.
Palworld : La version mobile du jeu révélée très bientôt
Développé en partenariat avec Krafton, Palworld Mobile est l'une des prochaines sorties majeures pour Pocketpair. S'il s'agit d'un portage de la version PC, la déclinaison mobile du jeu aux petits monstres armés apportera également son lot de nouveautés. Cependant, le jeu n'a donné que peu de nouvelles suite à sa révélation en octobre 2024. Mais la patience des joueurs mobiles sera prochainement récompensée.

Les premières images du portage mobile de Palworld visibles en novembre 

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Krafton (développeur de PUBG Mobile) a annoncé que Palworld Mobile serait officiellement dévoilé le 13 novembre 2025. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si cette révélation prendra la forme d'un trailer, d'une séquence de gameplay ou même d'une démo jouable. En effet, cette révélation sera faite dans le cadre du G-Star 2025, un grand salon organisé en Corée du Sud du 13 au 16 novembre prochains. 

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De fait, il est possible que les visiteurs de cet événement puissent tester le jeu et ses fonctionnalités en avant-première. Toutefois, ni Krafton ni Pocketpair n'ont encore confirmé cette information. En revanche, quelques précisions supplémentaires ont été partagées.

Palworld Mobile présenté en avant-première au G-Star 2025

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La version mobile de Palworld offrira une « nouvelle expérience de jeu grâce aux combats stratégiques », qui impliquerait apparemment un système de combat basé sur les compétences. Cependant, le jeu conservera de nombreuses caractéristiques déjà bien connues des joueurs PC comme la capture de Pals et la survie en monde ouvert. 

Si les joueurs sont impatients de découvrir cette version mobile, elle ne possède toujours pas de date de sortie. Mais il est possible qu'elle débarque peu de temps après la version 1.0 du jeu d'origine. Affaire à suivre...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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