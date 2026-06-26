Palworld : La version 1.0 s'annonce énorme avec 27 pages de patch notes

Le patch notes concernant la version 1.0 de Palworld ferait déjà 27 pages au total.

Comme vous le savez probablement déjà, au mois de juillet 2026, Palworld s'offrira sa version 1.0, qui contiendra plusieurs nouveautés et apportera des améliorations. D'ailleurs, selon les dernières informations dévoilées, le patch notes de la version 1.0 de Palworld ferait déjà 27 pages en PDF.

Un patch notes très conséquent pour la version 1.0 de Palworld

En effet, il y a très peu de temps, le directeur général et responsable de la communication chez Pocketpair Publishing, John « Bucky » Buckley, a évoqué la version 1.0 de Palworld via une publication sur son compte Twitter/X. Ce dernier a ainsi indiqué que le patch notes de la 1.0 de Palworld représenterait déjà 27 pages en format PDF :

Je deviens fou à force d'essayer de rédiger une note de mise à jour claire pour Palworld 1.0... Qui aurait cru que, je vérifie mes notes, 27 pages PDF de modifications et d'ajouts seraient si difficiles à présenter de manière claire ?

Cette statistique seule montre à quel point la version 1.0 de Palworld sera riche, que ce soit en nouveaux contenus, mais aussi en améliorations et en corrections. Évidemment, nous ne connaissons pas encore le contenu exact de ce patch notes, mais la version 1.0 de Palworld a déjà bénéficié de quelques informations.

Losing my mind trying to make nice patch notes for Palworld 1.0...who'd have thought that, *checks notes*, 27 pdf pages of changes and additions would be hard to make neat 😣 — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 26, 2026

Ce que nous savons de la version 1.0 de Palworld

D'après les dernières informations connues, la version 1.0 de Palworld introduira un tout nouveau Pal, qui peut se changer en épée, mais permettra également aux joueurs et aux joueuses de libérer l'accès vers l'Arbre-Monde/World Tree. Par ailleurs, nous pouvons nous attendre à de nouveaux éléments narratifs, à de nouvelles zones à explorer et à bien d'autres nouveautés encore non dévoilées.

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Rappelons, en guise de conclusion, que la version 1.0 de Palworld sort le 10 juillet 2026.