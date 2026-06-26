Palworld : La version 1.0 s'annonce énorme avec 27 pages de patch notes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 juin 2026 à 16h30
Le patch notes concernant la version 1.0 de Palworld ferait déjà 27 pages au total.
Palworld : La version 1.0 s'annonce énorme avec 27 pages de patch notes

Comme vous le savez probablement déjà, au mois de juillet 2026, Palworld s'offrira sa version 1.0, qui contiendra plusieurs nouveautés et apportera des améliorations. D'ailleurs, selon les dernières informations dévoilées, le patch notes de la version 1.0 de Palworld ferait déjà 27 pages en PDF.

Un patch notes très conséquent pour la version 1.0 de Palworld

palworld-pals

En effet, il y a très peu de temps, le directeur général et responsable de la communication chez Pocketpair Publishing, John « Bucky » Buckley, a évoqué la version 1.0 de Palworld via une publication sur son compte Twitter/X. Ce dernier a ainsi indiqué que le patch notes de la 1.0 de Palworld représenterait déjà 27 pages en format PDF : 

Je deviens fou à force d'essayer de rédiger une note de mise à jour claire pour Palworld 1.0... Qui aurait cru que, je vérifie mes notes, 27 pages PDF de modifications et d'ajouts seraient si difficiles à présenter de manière claire ?

Cette statistique seule montre à quel point la version 1.0 de Palworld sera riche, que ce soit en nouveaux contenus, mais aussi en améliorations et en corrections. Évidemment, nous ne connaissons pas encore le contenu exact de ce patch notes, mais la version 1.0 de Palworld a déjà bénéficié de quelques informations.

Ce que nous savons de la version 1.0 de Palworld

palworld-creatures

D'après les dernières informations connues, la version 1.0 de Palworld introduira un tout nouveau Pal, qui peut se changer en épée, mais permettra également aux joueurs et aux joueuses de libérer l'accès vers l'Arbre-Monde/World Tree. Par ailleurs, nous pouvons nous attendre à de nouveaux éléments narratifs, à de nouvelles zones à explorer et à bien d'autres nouveautés encore non dévoilées.

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Rappelons, en guise de conclusion, que la version 1.0 de Palworld sort le 10 juillet 2026.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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