Palworld : La 3e mise à jour majeure du jeu disponible très, très bientôt ?

Baptisée Tides of Terraria, la troisième mise à jour majeure de Palworld est particulièrement surveillée par la communauté. Mais si aucune date n'avait été annoncée jusqu'alors, un indice de Bucky a donné le sourire à la communauté.
Après Sakurajima et Feybreak, Pocket Pair compte emmener les héros de Palworld
vers un tout nouvel horizon : celui de Tides of Terraria
. Cette mise à jour majeure née de la collaboration entre le jeu aux petits monstres et le titre indépendant Terraria
va proposer de très nombreuses nouveautés dont des combats contre des boss emblématiques de Terraria, l'ajout de nouvelles créatures aquatiques et des mécaniques de pêche. Mais une question reste sur toutes les lèvres : quand cette mise à jour va-t-elle sortir ?
Tides of Terraria, la mise à jour cross-over très attendue entre Palworld et Terraria
Annoncée pour la première fois en novembre 2024
via une publication sur X/Twitter, la collaboration entre Terraria et Palworld était confirmée dans la feuille de route publiée en janvier 2025
. Puis, Pocket Pair (par l'intermédiaire de son Community Manager Bucky) a dévoilé d'autres détails au compte-goutte. Le 13 mai 2025, Pocket Pair publiait sur Steam un billet annonçant la sortie de la mise à jour
Tides of Terraria pour l'été 2025.
Cependant, aucune date plus précise n'est mentionnée
, laissant les joueurs envisager une sortie au plus tard début septembre 2025. L'arrivée d'une nouvelle mise à jour a d'ailleurs relancé l'intérêt de certains pour la franchise, dont le streamer MightyKeef. Sur X/Twitter, ce dernier partageait qu'il n'avait pas joué à Palworld depuis le lancement de l'accès anticipé et qu'il était curieux de découvrir le nouveau contenu ajouté. Il n'en fallait pas plus à Bucky pour réagir et à glisser un indice dans sa réponse.
Une mise à jour disponible pour le début des grandes vacances ?
Ce dernier a répondu à MightyKeef
en annonçant que « Tides of Terraria sera disponible très très très bientôt
». Au vu de l'enthousiasme du message, une annonce devrait survenir dans les prochains jours, avec un potentiel lancement au déut du mois de juillet.
Cependant, cela reste de l'ordre de la spéculation. Il faut attendre les infirmations officielles de Bucky ou de Pocket Pair. Néanmoins, les chances de profiter de Tides of Terraria pendant les grandes vacances augmentent de jour en jour.
Rappelons que Palworld est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
. Si vous souhaitez découvrir le titre juste avant le déploiement de la mise à jour Tides of Terraria, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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