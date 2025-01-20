Palworld dévoile une roadmap, qui annonce du lourd

Pocketpair a, récemment, partagé une nouvelle feuille de route/roadmap pour son jeu à succès, Palworld, et a donc annoncé les nouveaux contenus à venir.
Disponible depuis janvier 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, Palworld
a fait beaucoup de bruit à sa sortie et en fait encore. Les développeurs de chez Pocketpair ont, d'ailleurs, sorti plusieurs mises à jour sur leur jeu de survie et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, le studio a partagé une nouvelle roadmap pour Palworld, avec du contenu qui devrait plaire à la communauté
.
Une nouvelle roadmap pour Palworld partagée
En effet, pour célébrer la première année d'existence de son jeu, Pocketpair a dévoilé une nouvelle roadmap concernant Palworld
sur Twitter/X.
Ainsi, nous apprenons que les développeurs ont prévu d'ajouter du cross-play pour la coopération mais aussi une fonctionnalité permettant d'échanger des Pals
« dans le monde
». Côté scénario, les joueurs et les joueuses de Palworld peuvent également s'attendre à l'introduction d'un boss final et d'une conclusion narrative
.
Pocketpair a, en outre, indiqué que de plus amples moyens de renforcer et améliorer les Pals sont prévus
. Par ailleurs, Palworld se dotera, à l'avenir, de nouveaux Pals mais aussi de nouvelles technologies
. Sans oublier, des crossovers avec d'autres jeux
, dont celui avec Terraria.
Évidemment, le studio va apporter quelques améliorations sur Palworld
, notamment en ce qui concerne le placement des objets dans le monde, les Pals et l'interface utilisateur, dans un futur plus ou moins proche. Autant dire que Palworld
n'a pas fini de faire parler de lui.
En guise de conclusion, rappelons que Palworld
est à retrouver sur PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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