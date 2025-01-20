Palworld dévoile une roadmap, qui annonce du lourd

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2025 à 14h34
Pocketpair a, récemment, partagé une nouvelle feuille de route/roadmap pour son jeu à succès, Palworld, et a donc annoncé les nouveaux contenus à venir.
Palworld dévoile une roadmap, qui annonce du lourd
Disponible depuis janvier 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, Palworld a fait beaucoup de bruit à sa sortie et en fait encore. Les développeurs de chez Pocketpair ont, d'ailleurs, sorti plusieurs mises à jour sur leur jeu de survie et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, le studio a partagé une nouvelle roadmap pour Palworld, avec du contenu qui devrait plaire à la communauté.

Une nouvelle roadmap pour Palworld partagée

En effet, pour célébrer la première année d'existence de son jeu, Pocketpair a dévoilé une nouvelle roadmap concernant Palworld sur Twitter/X.

Ainsi, nous apprenons que les développeurs ont prévu d'ajouter du cross-play pour la coopération mais aussi une fonctionnalité permettant d'échanger des Pals « dans le monde ». Côté scénario, les joueurs et les joueuses de Palworld peuvent également s'attendre à l'introduction d'un boss final et d'une conclusion narrative.
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Pocketpair a, en outre, indiqué que de plus amples moyens de renforcer et améliorer les Pals sont prévus. Par ailleurs, Palworld se dotera, à l'avenir, de nouveaux Pals mais aussi de nouvelles technologies. Sans oublier, des crossovers avec d'autres jeux, dont celui avec Terraria.

Évidemment, le studio va apporter quelques améliorations sur Palworld, notamment en ce qui concerne le placement des objets dans le monde, les Pals et l'interface utilisateur, dans un futur plus ou moins proche. Autant dire que Palworld n'a pas fini de faire parler de lui.
En guise de conclusion, rappelons que Palworld est à retrouver sur PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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