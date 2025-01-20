Palworld dévoile une roadmap, qui annonce du lourd

Pocketpair a, récemment, partagé une nouvelle feuille de route/roadmap pour son jeu à succès, Palworld, et a donc annoncé les nouveaux contenus à venir.

Une nouvelle roadmap pour Palworld partagée









📅Future Roadmap📅

We've been updating the game since the start of Early Access, and we'll continue to update Palworld as we prepare for the official release!



The future roadmap includes the following:

-CO-OP Crossplay

-World Transfers for Pals

-Final Boss / Ending Scenario… pic.twitter.com/k8UuMhg5r1 — Palworld (@Palworld_EN) January 19, 2025

PC Édition Standard → 28,79 € au lieu de 29 €, soit 1 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis janvier 2024 sur plusieurs plateformes de jeu,a fait beaucoup de bruit à sa sortie et en fait encore. Les développeurs de chez Pocketpair ont, d'ailleurs, sorti plusieurs mises à jour sur leur jeu de survie et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi,En effet, pour célébrer la première année d'existence de son jeu,sur Twitter/X.Ainsi, nous apprenons que les développeurs ont prévu d'« dans le monde ». Côté scénario,Pocketpair a, en outre, indiqué que. Par ailleurs,. Sans oublier,, dont celui avec Terraria.Évidemment,, notamment en ce qui concerne le placement des objets dans le monde, les Pals et l'interface utilisateur, dans un futur plus ou moins proche. Autant dire quen'a pas fini de faire parler de lui.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :