Palworld : Des cadeaux gratuits à récupérer pour le premier anniversaire du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 janvier 2025 à 18h08
Palworld vient de souffler sa première bougie. Pour son anniversaire, le titre de Pocket Pair gâte les joueurs, et ce de deux manières.
Palworld : Des cadeaux gratuits à récupérer pour le premier anniversaire du jeu
Le 19 janvier 2024, un titre reprenant un concept bien connu du jeu vidéo faisait officiellement ses débuts sur Steam. Un an et quelques différends juridiques avec Nintendo plus tard, Palworld continue de divertir les collectionneurs de monstres du monde entier. Pour célébrer comme il se doit ce premier anniversaire, Pocket Pair profite de l'arrivée prochaine du Nouvel An chinois pour offrir à l'ensemble de la communauté des apparences thématiques uniques.

Cinq skins gratuits et des nouveautés à profusion à venir dans Palworld

Depuis le 24 janvier, cinq apparences sur le thème du Spring Festival (ou Festival du Printemps) sont disponibles. Vous pouvez les équiper à vos Pals, tant que vous possédez le monstre correspondant. Ce premier cadeau est accessible gratuitement pour tous les joueurs, quel que soit leur support de prédilection. Les skins en question sont : 
  • Lucky Cattiva
  • Fortune-Bringer Lyleen
  • Fortune-Bringer Lyleen Noct
  • Lion-Dancer Chillet
  • Lion-Dancer Chillet Ignis
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Mais pour continuer les festivités, Pocket Pair a offert un autre cadeau à la communauté : une feuille de route détaillant les nouveautés à venir en 2025. Aucune date de lancement n'est encore annoncée, mais les fonctionnalités prévues devraient ravir les joueurs. 

Pocket Pair avait déjà confirmé que les Pals auraient droit à des collaborations avec d'autres licences vidéoludiques, notamment Terraria. Mais la feuille de route indique également l'arrivée du PvP cette année et d'une arène dédiée à ces matchs contre d'autres joueurs. Du côté de la trame principale, de nouveaux Pals feront leurs débuts en jeu dans les mois qui viennent ainsi que de toutes nouvelles technologies. 

palworld-feuille-route-2025
Les joueurs les plus expérimentés pourront tenter de triompher de tout nouveaux raids et de relever les défis du endgame, même si ces derniers sont encore très mystérieux. Enfin, de nombreuses optimisations, la possibilité de jouer en coopération via le Crossplay et les transferts de Pals entre serveurs seront également disponibles dans les prochains mois.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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