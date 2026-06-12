Palworld a failli vous forcer à l'impensable pour les débuts de la version 1.0

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 juin 2026 à 12h21
Récemment, Bucky a invité les joueurs de l'accès anticipé de Palworld à recommencer l'aventure au lancement de la version 1.0. Mais certains développeurs de Pocketpair voudraient que tous optent pour ce "redémarrage".
Palworld a failli vous forcer à l'impensable pour les débuts de la version 1.0

L'attente est presque terminée pour les chasseurs de Palworld. Le lancement de la version 1.0 est proche et va offrir un nouveau monde de possibilités à explorer. Si les nouveaux joueurs pourront le découvrir de la meilleure des manières, les vétérans de l'accès anticipé ont deux options : poursuivre l'aventure ou recommencer le jeu avec un nouveau personnage. 

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Cette déclaration peut surprendre les joueurs présents depuis le lancement de l'accès anticipé en janvier 2024. En effet, il est frustrant de perdre autant d'heures de jeu, de Pals collectés et de constructions réalisées. Malgré tout, les développeurs recommandent ce choix, même s'il est difficile. 

« Si cela ne tenait qu'à moi, je réinitialiserais toutes les sauvegardes »

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Les développeurs rappellent que « Compte tenu du grand nombre de modifications apportées au jeu, notamment la refonte des mécaniques et l'ajout de contenu, nous pensons que créer un nouveau personnage vous offrira la meilleure expérience de Palworld ! ». Cependant, les joueurs sont libres de choisir l'option qu'ils préfèrent pour débuter leur aventure dans la version 1.0. 

Malgré tout, Bucky insiste sur le fait de recommencer Palworld à la sortie de cette version très attendue. S'il reprend les arguments des autres développeurs, il a ajouté un message aussi sincère que terrifiant sur le serveur Discord du titre. 

Si cela ne tenait qu'à moi, je réinitialiserais toutes les sauvegardes. Heureusement pour tout le monde, la décision ne m'appartient pas… vos sauvegardes sont donc sauvées.

À vous de choisir entre redémarrer l'aventure Palworld ou de poursuivre avec votre sauvegarde

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Pocketpair a décidé de laisser le choix à sa communauté de relancer ou non une partie afin de « respecter le temps et les efforts que vous avez investis ». Cependant, les mots de Bucky vont certainement faire hésiter certains joueurs à l'arrivée de cette version très attendue. 

Rappelons pour conclure que la version 1.0 de Palworld sera disponible à partir du 10 juillet prochain.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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