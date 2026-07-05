Palworld 1.0 : Date et heure de sortie de la version finale

Après plus de deux ans passés en accès anticipé, le lancement officiel de la version 1.0 de Palworld approche à grands pas. Découvrez la date de sortie fixée par Pocketpair et les premières informations logistiques autour de cette mise à jour majeure très attendue par la communauté.

Le célèbre jeu de capture de créatures développé par Pocketpair s'apprête à franchir une étape cruciale de son histoire. Malgré une période mouvementée notamment marquée par des affrontements juridiques avec Nintendo, Palworld s'est imposé comme l'un des plus grands succès de l'histoire de la plateforme Steam en matière de pics de joueurs connectés simultanément. Le déploiement de cette version finale devrait de nouveau attirer une vague massive de joueurs sur les serveurs, puisqu'elle s'annonce très riche en nouveautés, et surtout, de nombreux joueurs relanceront l'aventure pour l'occasion.

Quand sort la version 1.0 de Palworld ?

Le lancement officiel de la version globale 1.0 de Palworld est programmé pour le vendredi 10 juillet 2026. Cette mise à jour s'accompagne d'un volume de changements colossal, le studio Pocketpair ayant d'ores et déjà évoqué un document 27 pages concernant le patch notes.





















































Sur le plan technique, les développeurs ont précisé que cette transition ne supprimera pas les données de sauvegarde existantes des joueurs. Néanmoins, il est officiellement conseillé de démarrer une toute nouvelle partie afin de profiter pleinement de l'expérience de jeu telle qu'elle a été repensée. Ce cap symbolique intervient après une longue phase d'accès anticipé initiée en janvier 2024 et coïncide également avec une année 2026 majeure pour la franchise, qui prévoit parallèlement le lancement d'un jeu de cartes à collectionner (TCG) officiel. Sa sortie est d'ailleurs prévue pour fin juillet.

À quelle heure sera disponible la mise à jour ?

À l'heure actuelle, Pocketpair n'a pas encore communiqué d'horaire officiel précis pour le déploiement de la version 1.0 de Palworld.

Mais en sachant que l'équipe de développement est basée au Japon, la date du 10 juillet fait référence au fuseau horaire local (JST). En se basant sur le calendrier nippon et les habitudes du studio lorsqu'ils déployaient les mises à jour majeures lors de l'accès anticipé, nous devrions l'accueillir dans la matinée.

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Dans tous les cas, la mise à jour 1.0 de Palworld est attendue pour ce 10 juillet, et de plus amples informations devraient être communiquées avant sa sortie.