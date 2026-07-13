Palworld à nouveau au sommet sur Steam avec le lancement de la version 1.0

L'arrivée de Palworld 1.0 est l'un des événements marquants de ce début d'été 2026. D'ailleurs, les chasseurs de Pals ont été nombreux à répondre à l'appel, générant un nouveau record de connexions simultanées sur Steam.

À ses débuts en accès anticipé, Palworld avait autant choqué qu'intrigué le public. Celui qui était alors décrit comme un « Pokémon avec des armes » avait connu quelques déboires judiciaires mais aussi un véritable intérêt de la part des joueurs. D'ailleurs, le titre avait enregistré à l'époque un record avec plus de 2 101 000 connexions simultanées.

Deux ans et demi après ce lancement surprenant, Pocket pair est entré dans une nouvelle ère en déployant la très attendue version 1.0. Si celle-ci avait un peu intimidé les joueurs suite aux déclarations de « Bucky », les curieux ont été nombreux à (re)lancer le titre.

Plus de 855 000 chasseurs réunis dans le monde de Palworld

La version 1.0 est officiellement disponible depuis le 10 juillet 2026 et vous pouvez découvrir l'ensemble de ses nouveautés en cliquant sur le lien juste en dessous. Très vite, les joueurs se sont amassés au point d'offrir un titre de Pocket pair un nouveau record de connexions simultanées.

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SteamDB révèle que le dimanche 12 juillet à 16 heures (heure française), le titre a réuni en pointe 855 525 chasseurs de Pals. L'engouement est tel qu'à l'heure où ces lignes sont rédigées, Palworld est le deuxième titre le plus joué sur Steam derrière Counter-Strike 2. Entre le pont du 14 juillet et les vacances des Juilletistes, le titre devrait rester dans le top 10 de Steam pendant une bonne partie de l'été.

Une surprise pour les équipes de Pocket pair

Surpris par ce record, le compte X du jeu a partagé un message de remerciement dans la foulée du pic de connexions. Ce dernier, très simple, dit : « On a du mal à y croire ! Depuis la sortie officielle, Palpagos fourmille à nouveau de Dresseurs de Pals ! Un immense merci, du fond du cœur, à tous ceux qui jouent à Palworld. Nous espérons que vous appréciez Palworld 1.0 ! »

850,000 concurrent players on Steam! 🎉



We can't believe it!

Following the official release, Palpagos is once again bustling with Pal Tamers!



A huge, heartfelt thank you to everyone playing Palworld. We hope you're enjoying Palworld 1.0! pic.twitter.com/C9r4XTEpFe — Palworld (@Palworld_EN) July 12, 2026

Si vous souhaitez vous aussi explorer Palpagos et rencontrer ses incroyables créatures, sachez que Palworld est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.