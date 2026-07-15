Palworld promet déjà de belles surprises pour étendre son univers

Si Palworld 1.0 est un succès, Pocket Pair semble bien décidé à créer de nouvelles aventures autour de sa franchise. Plusieurs d'entre eux sont déjà connus, mais Bucky glisse déjà que d'autres spin-offs sont en cours de réflexion.

Toujours deuxième titre le plus joué sur Steam depuis le lancement de la version 1.0, Palworld continue de prouver son succès auprès de la communauté. Conscient que son univers possède un grand potentiel, Pocket Pair travaille actuellement sur le développement de la licence, notamment avec la sortie prochaine du TCG Palworld, disponible à partir du 30 juillet 2026.

À lire également Palworld décliné en jeu de cartes façon Pokémon très bientôt

Mais ce type de projet ne serait que la première étape d'une franchise de plus grande ampleur. Interrogé par Game8, Bucky a déclaré que « Nous réfléchissons attentivement à la suite des événements ».

Les Pals décidés à s'attaquer aux genres de la simulation de vie et du roman graphique

Il ajoute que « Nous expérimentons quelques spin-offs et nous espérons trouver le moyen de continuer à étendre l'univers de Palworld. ». En complément du TCG, deux spin-offs de la franchise aux monstres armés ont déjà été évoqués. Le premier est Palworld: Palfarm, un titre cosy aux allures de simulation de vie rappelant Stardew Valley dans son fonctionnement global.

Le second est More Than Just Pals, un visual novel où l'on incarne un nouvel élève transféré à l'Académie privée de Palpagos. S'il repose sur les codes des jeux de romance, More Than Just Pals va casser cette image trop sage en ajoutant des mécaniques décalées et parfois effrayantes. En regardant le teaser sur la page Steam du jeu, difficile de ne pas y voir des points communs avec un certain Doki Doki Litterature Club.

« La licence Palworld va continuer à se développer »

Si ces projets ont déjà été officialisés mais n'ont pas de date de sortie, ils ne seraient pas les seuls en cours de développement. Bucky confirme que « La licence va continuer à se développer ». Même si les projets annexes non-annoncés sont encore confidentiels, des rumeurs évoquent un titre aux allures de Pokémon Stadium.

Dans tous les cas, l'humour, l'inattendu et la fantaisie semblent de mise. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que Pocket Pair compte nous proposer pour étendre toujours plus l'univers de Palworld, que ce soit avec du contenu supplémentaire pour le jeu principal ou avec des spin-offs.