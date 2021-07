Palia lève 30 millions de dollars et lance son alpha

Palia ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Palia France

Annoncé au début du mois de juin,, visant à créer des liens entre les joueurs, qui aura la particularité d'être totalement pacifique. C'est en tout cas ce qu'ont mis en avant les développeurs de Singularity 6, qui sont en charge du projet. D'ailleurs, une pré-alpha va bientôt être lancée et celles et ceux ayant eu la chance d'être sélectionnés ne devraient pas tarder à recevoir une clé, via Discord. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'inscription à la pré-alpha ici Pour que la suite du développement se passe du mieux possible, nous avons appris, via Venturebeat , que le studio, composé par des vétérans de l'industrie (Epic Games, Riot, Blizzard par exemple),. Parmi les investisseurs, nous retrouvons FunPlus Ventures ou encore Andreessen Horowitz et London Venture Partners. De bon augure pour la suite, puisque le projet, qui leur a été présenté en avant-première, les a, semble-t-il, séduit.En attendant de plus amples informations à propos de, qui veut proposer une expérience zen et sans prise de tête, nous rappelons que le titre arrivera sur PC plus tard dans l'année. Vous pouvez retrouver un article récapitulatif à son sujet ici . Nous vous laissons avec le trailer d'annonce :